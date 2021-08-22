Не впаде: у Харківській ОДА назвали новий флагшток найбезпечнішим в Україні

Після того, як в п'ятницю в Херсоні новий флагшток завалився і розчавив автівку, увага до стійкості всіх стел посилилась. У Харкові запевнили, що найвищий флагшток точно не впаде.

Інженери переконували, що харківський велетень вистоїть і в шторм. В облдержадміністрації додали, що флагшток є найбезпечнішим в Україні.

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"Я вважаю, що він найбезпечніший і найвищий в Україні", – зазначив директор департаменту Харківської ОДА Сергій Магдисюк.

Найбільший в Європі

Новий харківський флагшток претендує на рекорд. Зараз тривають останні вимірювання та порівняння. Флагшток може потрапити в Книгу рекордів не тільки як найвищий в Україні, а й в Європі.

Світового рекорду не досягли.

Найвищий флагшток розташований у Саудівській Аравії. Тамтешня стела заввишки 170 метрів.

"Найбільший в Європі флагшток розташований в столиці Фінляндії Гельсінкі. Його висота – 100 метрів. Наш – 102 метри. Ми можемо замахнутися на рекорд найбільшого символу державності в Європі", – сказав Магдисюк.

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