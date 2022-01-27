"Не все скажуть, тим більше генералам": Нацгвардія про чутки про булінг та "дідівщину"

Командувач Нацгвардії Микола Балан, який подав у відставку, прокоментував чутки про ймовірний булінг та "дідівщину" в підрозділі. Військовий заявив, що, мовляв, солдати "не все скажуть, тим більше генералам, заступнику міністра".

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу в Дніпрі. Зокрема пояснив, що мав інформацію про психологічний тиск або зрив нацгвардійця.

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Солдати не все розкажуть генералам чи заступнику міністра

Микола Балан пояснив, що інформацію про те, що трагедія "могла стати наслідком нестатутних взаємин, психологічного тиску чи зриву" вони мали ще до приїзду в Дніпро. Зокрема уже на місці з'ясували, що:

"спілкуючись з особовим складом варти, військовослужбовцями, які несли службу в одному підрозділі, вивчаючи характеристики даного військовослужбовця, ми виявили, що приблизно три тижні тому був конфлікт між двома військовослужбовцями;

в нього нині затриманий втрутився, щоб розборонити;

про це він доповідав командиру свого взводу. Інших випадків виявити не вдалося".

Я розумію, що зараз вони в шоці і, можливо, не все скажуть, тим більше генералам, заступнику міністра... Але, думаю, завдяки слідчим, офіцерам-психологам, поліграфологу ми встановимо причину,

– повідомив Балан.

Генерал розповів, що командир роти від Артема Рябчука заяв про булінг не отримував. Проте комісія також спілкується з військовослужбовцями.

"Досі ніяких свідчень про неуставні взаємовідносини ("дідівщину") не з'явилося. Віч-на-віч розмовляли, зокрема, із солдатами, які щойно прибули і склали присягу, але і вони ніяких заяв про неналежні стосунки не робили, – додав Балан.

Також він пояснив, що:

психічний стан строковиків оцінює медична комісія під час призову;

потім вони проходять відповідний огляд перед заступленням на бойову службу – з ними спілкується психолог, який може порекомендувати командиру солдата до служби не допускати;

місцевий психолог полку, яка спілкувалася з нацгвардійцем та вивчала його документи з військово-лікарської комісії, застережень не надавала.

Під час брифінгу в ДБР заявили, що перевірять Аретема Рябчука на наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також призначили експертизу щодо психічного стану чоловіка.

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