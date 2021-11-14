За словами жінки, і вона, і її син не мають скарг на здоров'я та почуваються добре.
Важливо Лікарі відмовили в операції, – дружина про загибель вже другого брата мера Кривого Рогу Павлова
У своєму відеозверненні Олена Павлова наголосила, що вона із сином не вживають ані алкоголю, ані наркотиків.
Ми не збираємось накладати на себе руки,
– наголосила вдова.
Також вона стверджує, що техніка навколо них у хорошому технічному стані.
Олена Павлова розповіла про свій стан: дивіться відео
Вочевидь, Олена Павлова боїться за життя своїх рідних та своє. Це й не дивно, адже у родині Павлових за останні 3 місяці загинуло троє членів родини:
- спочатку застреленим знайшли міського голову Костянтина Павлова у власному будинку,
- невдовзі, за загадкових обставин, помер його рідний брат Андрій,
- нещодавно двоюрідного брата мера виявили у зашморгу.
Основне про смерть братів Павлових
- 15 серпня загинув мер Кривого Рогу Констянтин Павлов. Його виявили застреленим із рушниці біля дому в селі Вільне на Дніпропетровщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, проте згодом встановили, що це було самогубство.
- А вже 18 жовтня повідомили, що знайшли мертвим його рідного брата – Андрія Павлова. Спершу він казав товаришу, що погано почувається, а потім перестав відповідати на дзвінки. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті було сильне отруєння алкоголем.
- Однак на цьому смерті у родині Павлових не припинилися. 10 листопада знайшли мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявила повішеним колишня дружина Надія Тесленко.