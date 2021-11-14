За словами жінки, і вона, і її син не мають скарг на здоров'я та почуваються добре.

Важливо Лікарі відмовили в операції, – дружина про загибель вже другого брата мера Кривого Рогу Павлова

У своєму відеозверненні Олена Павлова наголосила, що вона із сином не вживають ані алкоголю, ані наркотиків.

Ми не збираємось накладати на себе руки,
– наголосила вдова.

Також вона стверджує, що техніка навколо них у хорошому технічному стані.

Олена Павлова розповіла про свій стан: дивіться відео

Вочевидь, Олена Павлова боїться за життя своїх рідних та своє. Це й не дивно, адже у родині Павлових за останні 3 місяці загинуло троє членів родини:

Основне про смерть братів Павлових

  • 15 серпня загинув мер Кривого Рогу Констянтин Павлов. Його виявили застреленим із рушниці біля дому в селі Вільне на Дніпропетровщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, проте згодом встановили, що це було самогубство.
  • А вже 18 жовтня повідомили, що знайшли мертвим його рідного брата – Андрія Павлова. Спершу він казав товаришу, що погано почувається, а потім перестав відповідати на дзвінки. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті було сильне отруєння алкоголем.
  • Однак на цьому смерті у родині Павлових не припинилися. 10 листопада знайшли мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявила повішеним колишня дружина Надія Тесленко.