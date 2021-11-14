Не збираємось накладати на себе руки, – вдова загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Вдова загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена зробила публічну заяву. У ній жінка наголосила, що не збирається накладати на себе руки.

За словами жінки, і вона, і її син не мають скарг на здоров'я та почуваються добре.

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У своєму відеозверненні Олена Павлова наголосила, що вона із сином не вживають ані алкоголю, ані наркотиків.

Ми не збираємось накладати на себе руки,

– наголосила вдова.

Також вона стверджує, що техніка навколо них у хорошому технічному стані.

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Вочевидь, Олена Павлова боїться за життя своїх рідних та своє. Це й не дивно, адже у родині Павлових за останні 3 місяці загинуло троє членів родини:

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