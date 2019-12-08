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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Не бачив такого за 21 рік роботи, – рятувальник розповів, як вижив у пожежі в Одесі

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      Рятувальники розповіли моторошні подробиці пожежі в Одесі / dumskaya.net

      Постраждалі під час пожежі в економічному коледжі на вулиці Троїцькій в Одесі рятувальники розповіли моторошні деталі трагедії. Вони не розуміють, як така масштабна пожежа могла статися в центрі міста серед білого дня.

      Під час гасіння вогню деякі рятувальники опинились під завалами сходів, тож були доправлені до лікарень з травмами різних ступенів. Начальник 7-ї пожежної частини Дмитро Нестеренко та його заступник Володимир Крижанівський наразі лежать у відділенні гнійної хірургії. Їх колега старший пожежний сержант Станіслав Самойлов отримав травму хребта, тож проходить лікування у відділенні нейрохірургії, пише "Думська".

      Головне: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      Майор Дмитро Нестеренко відзначає, що події 4 грудня згадує як кошмарний сон. Коли рятувальники прибули на місце пожежі – верхні поверхи коледжу вже були охоплені полум'ям. Тоді вони швидко приступили до евакуації людей. 

      Коли ми були на третьому поверсі, звалився сходовий проріз. За ті секунди я згадав все своє життя. Я навіть не зрозумів, як це сталося. Пам'ятаю тільки, що я гукнув Володимира, чи живий він. Потім нас дістали з-під завалів, і ми вилізли через другий поверх. За моєї пам'яті, обвалювалися перекриття, дах, але щоб сходова клітка – такого я не бачив за 21 рік роботи рятувальником,
      – розповідає майор.

      Він пояснив, що причиною обвалень всередині коледжу могла бути занадто висока температура від пожежі. Проте, чоловік досі не розуміє, як така масштабний пожежа могла спалахнути посеред білого дня.

      "На моїй пам'яті такого не було. Це не ніч і не якийсь занедбаний будинок на околиці міста. Як люди не могли відчути запаху диму або не помітити полум'я? Як пожежа могла за хвилини охопити всю будівлю? Питань дуже багато", – додає пожежник.

      До теми: Пожежа в коледжі Одеси: під завалами знайшли ще два тіла – жертв вже 8

      Інший рятувальник Володимир Крижанівський розповідає, що отримав під час обвалення травму гомілки. Попри це, він ще пів години брав участь у порятунку людей всередині двору. За його словами, усіх, хто кликав на допомогу, і кого було видно, пожежникам вдалося вивести з пожежі.

      Також рятувальники додають, що мають спорядження та екіпіровку згідно з інструкцією. Зокрема, у кожного пожежника є два комплекти форми – один на ньому, другий лежить в загоні. Форма складається з самого костюма, подканика, каски, берців і пари рукавичок. Проте, у ДСНСівців дійсно немає батутів, на які можуть вистрибати люди з палаючих будинків.

      Екіпіровкою ми забезпечені повністю. Не розумію, чому таку паніку влаштували, що у нас нібито нічого немає. Це не так. А ось батути я дійсно бачив тільки в фільмах, у нас їх ніколи не було. Ми люди маленькі, це не наше завдання нагадувати начальству. Ми просто виконуємо свої обов'язки,
      – підсумував пожежник Нестеренко.

      Що відомо про пожежу в коледжі на Троїцькій в Одесі

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули вісім осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. Вона вистрибнула з палаючого коледжу і збила рятувальника, що ліз пожежною драбиною на верхні поверхи коледжу. Рятувальник Сергій Шатохін помер у лікарні 7 грудня через важкі травми.
      • Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
      • Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні. 
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Одеси ДСНС Пожежа Пожежа в Одесі на Троїцькій Постраждалі
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