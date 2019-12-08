Не бачив такого за 21 рік роботи, – рятувальник розповів, як вижив у пожежі в Одесі

Постраждалі під час пожежі в економічному коледжі на вулиці Троїцькій в Одесі рятувальники розповіли моторошні деталі трагедії. Вони не розуміють, як така масштабна пожежа могла статися в центрі міста серед білого дня.

Під час гасіння вогню деякі рятувальники опинились під завалами сходів, тож були доправлені до лікарень з травмами різних ступенів. Начальник 7-ї пожежної частини Дмитро Нестеренко та його заступник Володимир Крижанівський наразі лежать у відділенні гнійної хірургії. Їх колега старший пожежний сержант Станіслав Самойлов отримав травму хребта, тож проходить лікування у відділенні нейрохірургії, пише "Думська".

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Майор Дмитро Нестеренко відзначає, що події 4 грудня згадує як кошмарний сон. Коли рятувальники прибули на місце пожежі – верхні поверхи коледжу вже були охоплені полум'ям. Тоді вони швидко приступили до евакуації людей.

Коли ми були на третьому поверсі, звалився сходовий проріз. За ті секунди я згадав все своє життя. Я навіть не зрозумів, як це сталося. Пам'ятаю тільки, що я гукнув Володимира, чи живий він. Потім нас дістали з-під завалів, і ми вилізли через другий поверх. За моєї пам'яті, обвалювалися перекриття, дах, але щоб сходова клітка – такого я не бачив за 21 рік роботи рятувальником,

– розповідає майор.

Він пояснив, що причиною обвалень всередині коледжу могла бути занадто висока температура від пожежі. Проте, чоловік досі не розуміє, як така масштабний пожежа могла спалахнути посеред білого дня.

"На моїй пам'яті такого не було. Це не ніч і не якийсь занедбаний будинок на околиці міста. Як люди не могли відчути запаху диму або не помітити полум'я? Як пожежа могла за хвилини охопити всю будівлю? Питань дуже багато", – додає пожежник.

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Інший рятувальник Володимир Крижанівський розповідає, що отримав під час обвалення травму гомілки. Попри це, він ще пів години брав участь у порятунку людей всередині двору. За його словами, усіх, хто кликав на допомогу, і кого було видно, пожежникам вдалося вивести з пожежі.

Також рятувальники додають, що мають спорядження та екіпіровку згідно з інструкцією. Зокрема, у кожного пожежника є два комплекти форми – один на ньому, другий лежить в загоні. Форма складається з самого костюма, подканика, каски, берців і пари рукавичок. Проте, у ДСНСівців дійсно немає батутів, на які можуть вистрибати люди з палаючих будинків.

Екіпіровкою ми забезпечені повністю. Не розумію, чому таку паніку влаштували, що у нас нібито нічого немає. Це не так. А ось батути я дійсно бачив тільки в фільмах, у нас їх ніколи не було. Ми люди маленькі, це не наше завдання нагадувати начальству. Ми просто виконуємо свої обов'язки,

– підсумував пожежник Нестеренко.

Що відомо про пожежу в коледжі на Троїцькій в Одесі