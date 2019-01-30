"Не бий вже бідолаху": Берінчик розповів, як спарингував з Ломаченком

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) розповів історію про те, як вперше вийшов боксувати проти Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

Берінчик розповів Youtube-каналу "Зе Інтерв'юрер" про перший поєдинок з Василем і про те, як вони спарингували до початку кар'єри Ломаченко.

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Вперше ми боксували на турнірі у Кривому Розі. Мене представляли так: "Відважний боксер з Києва, Денис Берінчик". Вася розбив мені ніс, тиск піднявся, компот з носу. Йому Анатолій Миколайович каже, не бий вже його, бідолаху. А він: "Я ж не б’ю, він сам на удари наштовхується". І тоді я відчув, що є люди сильніше мене. У 25 разів. Коли ти махаєш, а у нього може хіба що застуда з’явитися від вітру. Він тоді був вже олімпійським чемпіоном,

– згадує Беринчик.

Також Берінчик допомагав Ломаченку готуватися до профі-дебюту наприкінці 2013 року.

"Тоді ми стояли 12 раундів вільних боїв і я тричі впав. Казав йому, "Дай відпочити". Бо то по печінці влучав, то у підборіддя", – з усмішкою розповів боксер.



Раніше Берінчик розповів про бійку з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, де боксер зізнався, що йому здорово дісталося.

Дивіться відео бою Василя Ломаченка та Дениса Берінчика у 2011 році

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