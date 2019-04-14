Не бійтеся, приходьте! – Порошенко запросив Зеленського на ще одні дебати

Кандидат у президенти Петро Порошенко запросив на зустріч свого опонента Володимира Зеленського на дебати у понеділок, 15 квітня, о 22:30. За його словами, обох політиків запросили на ефір програми "Свобода слова".

Озвучив пропозицію чинний гарант під час дебатів на стадіоні "Олімпійський" у Києві, які фактично не відбулись. Бо Зеленський, як і заявляв раніше, очевидно, приїде на дебати 19 квітня.

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Порошенко закликав Зеленського не відмовлятись від цієї нагоди.

Завтра, шановний Володимир Олександрович, я буду там (на ефірі – 24 канал). Вас запросили, не бійтеся. Дебати – це не страшно. Це є надзвичайно важлива дія. Якщо ви сьогодні, не дай Боже, не встигните доїхати, то доїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде, то я вас і післязавтра запрошу на дебати. У вас буде можливість не уникнути, а прийти і розповісти громадянам України свої плани. Відсидітись, думаю, не вийде,

– сказав він.

На думку кандидата у президенти, 70% українців прагнуть почути дебати. Тож, за його словами, їх право треба поважати, а свій обов'язок, як кандидатів, виконувати.

"Стадіон так стадіон" закінчився. Я прийшов – тебе нема. Але ви матимете впродовж наступного тижня можливість реалізувати цю можливість. Зокрема, у п'ятницю на Супільному мовленні під час обов'язкових по закону дебатів", – додав Порошенко.

Зауважимо, що кандидати так і не дійшли згоди, коли вони обидва візьмуть участь у дебатах. Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством. Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився. Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині, а 14 квітня він нікуди не поїде.

Так, і сталося, що 14 квітня Порошенко на "Олімпійському" з'явився, а Зеленський, як і обіцяв, – ні. Хоча останній, здається, теж слідкував за дебатами, які відбулись без нього. Тільки онлайн. Український журналіст Михайло Голуб поширив скріншот з відеотрансляцією виступу Порошенка на "Олімпійському", яку дивляться з офіційного акаунту Володимира Зеленського у Facebook.



Зеленський на дебатах був онлайн