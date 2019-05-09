01:20
9 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Фрагмент розмови пілотів згорілого у Росії SSJ 100 розшифрували неправильно

      1694 Читать новость на русском
      Опубліковано фрагмент розмови пілота згорілого SSJ 100 з диспетчерами
      Опубліковано фрагмент розмови пілота згорілого SSJ 100 з диспетчерами / Фото з відкритих джерел

      У мережі опублікували аудіозапис фрагменту переговорів пілота згорілого пасажирського лайнера Sukhoi Superjet 100 з диспетчерами московського аеропорту "Шереметьєво". Його розшифрували неправильно.

      Запис довжиною у 30 секунд з'явився в Twitter-акаунті користувача rouben. Командир повітряного судна повідомив диспетчеру, що літак перебуває у режимі direct mode.

      Читайте також: Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію

      Як писав 24 канал, у повністю розшифруваній розмові пілоти нібито повідомляли, що літак "горить в блискавці" (російською – горит в молнии). Цю фразу переплутали із словами "в дайрект моде".

      Просимо повернення. Втрата радіозв'язку, літак в дайрект моді (direct mode – термін, що позначає пряме управління без участі автоматичних систем – 24 канал),
      – каже пілот.

      Зазначимо, погодні умову – одна із версій авіакатастрофи. Зокрема, члени екіпажу стверджують, що під час короткого польоту літака у нього влучила блискавка, що й спричинило несправність обладнання на борту.

      Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу. Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

      Російський лайнер Sukhoi Superjet 100 потрапляв у низку інших аварійних ситуацій:

      • Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

      Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати

       

      blog_ava
      У США розповіли, що думають про зв'язок Зеленського з Коломойським
      8 травня
      3213
      Теги: авіація Новини політики Новини Росії Авіакатастрофа в Шереметьєво Пожежа Жертви Москва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Тоттенхем" обіграв "Аякс" у півфіналі Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса: відео
      сьогодні , 00:00 "Тоттенхем" обіграв "Аякс" у півфіналі Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса: відео
      1104
      Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      8 травня , 22:02 Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      2300
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      8 травня , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Блог Соцмережі 957
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      8 травня , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 838
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      8 травня , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук