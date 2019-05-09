Фрагмент розмови пілотів згорілого у Росії SSJ 100 розшифрували неправильно

У мережі опублікували аудіозапис фрагменту переговорів пілота згорілого пасажирського лайнера Sukhoi Superjet 100 з диспетчерами московського аеропорту "Шереметьєво". Його розшифрували неправильно.

Запис довжиною у 30 секунд з'явився в Twitter-акаунті користувача rouben. Командир повітряного судна повідомив диспетчеру, що літак перебуває у режимі direct mode.

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Як писав 24 канал, у повністю розшифруваній розмові пілоти нібито повідомляли, що літак "горить в блискавці" (російською – горит в молнии). Цю фразу переплутали із словами "в дайрект моде".

Просимо повернення. Втрата радіозв'язку, літак в дайрект моді (direct mode – термін, що позначає пряме управління без участі автоматичних систем – 24 канал),

– каже пілот.

Зазначимо, погодні умову – одна із версій авіакатастрофи. Зокрема, члени екіпажу стверджують, що під час короткого польоту літака у нього влучила блискавка, що й спричинило несправність обладнання на борту.

Аудио переговоров (отрывок) Первоначальное донесение. SU1492 AFL 1492 Шереметьево Мурманск, Сухой Суперджет. pic.twitter.com/0QFcTbLyes — rouben (@newaviator) 8 травня 2019 р.

Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу. Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

Російський лайнер Sukhoi Superjet 100 потрапляв у низку інших аварійних ситуацій:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати