Не бояться розриву із Константинополем: у РПЦ розповіли про "дорогу до лікування розколу"

У РПЦ вважають, що спроби патріарха Варфоломія нав'язувати свою волю і втручатися у справи інших помісних церков нібито "знищують багатовікову канонічну традицію". Там стверджують, що припинення євхаристійного спілкування з Константинополем не має наслідків для вірян.

Про це заявив митрополит Волоколамський Іларіон, пише Romfea.

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Представник РПЦ стверджує, що повернення до єдності і відмова від вторгнення на канонічну територію інших церков може усунути розкол у православ'ї.

"Дорога до лікування розколу відома. Це повернення до єдності, тобто не об'єднуватися з лідерами розколу, збереження синодального інституту церкви, не привласнювати суперечливих прав, а також не втручатись у церковні кордони інших місцевих церков", – сказав митрополит.

Іларіон вважає необґрунтованими дії Константинопольського патріарха Варфоломія щодо вирішення українського питання. За його словами, ці твердження спростовуються "практикою рішень святих екуменічних і місцевих синодів".

Так, спроби патріарха Варфоломія нав’язувати свою волю і втручатися у справи інших помісних церков у РПЦ вважають"знищенням багатовікової канонічної традиці".

Окрім цього, російський митрополит зазначив, що для більшості вірян РПЦ переривання євхаристійного спілкування з Константинополем не має будь-яких практичних наслідків.

Більш критичним є питання про вірян Російської православної церкви, які тимчасово або постійно проживають в Туреччині, на Родосі або інших грецьких островах, що належать до церковної юрисдикції Константинопольського патріархату,

– наголосив митрополит Іларіон.

При цьому він наголосив, що у РПЦ шукають вирішення цієї "проблеми".

Що таке припинення євхаристійного спілкування?Це рішення означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь. Такий крок є найвищою мірою інституційних церковних санкцій.

Як розгортаються взаємини між РПЦ і Константинополем через надання Томосу Україні? 7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату". Крім того, 14 вересня з цієї ж причини синод РПЦ вирішив припинити участь у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. У РПЦ досить очікувано на це відреагували. За словами представників російської церкви, це є "легалізацією розколу" та матиме "сумні наслідки".



Також представники Російської православної церкви неодноразово лякали, що надання Томосу Україні супроводжуватиметься кровопролиттям і насильницьким відбиранням їхніх храмів, а в Кремлі пообіцяли "захистити інтереси православних".



За словами очільника УПЦ КП Філарета, Єдину помісну церкву в Україні буде створено до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



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