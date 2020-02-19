Не буде хтось з Сибіру розказувати нам, що робити: Кислиця про діалог з бойовиками

Виступаючи на Радбезі ООН представник України Сергій Кислиця підкреслив, що кожного разу, коли Росії нагадують про її обов'язки щодо Донбасу, вона каже, буцім Україна має домовлятися з бойовиками. Втім Кислиця звернув увагу на те, наскільки "місцевим населенням" є ватажки бойовиків.

Зокрема, він виділив тимчасового керівника донецьких бойовиків Володимира Пашкова, якого призначили лише на початку лютого.

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Це громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського Тихоокеанського військово-морського училища і до нещодавна віцегубернатор Іркутської області Росії. Чи хочете знати, наскільки далекий Іркутськ від Донецька? Усього в 6 тисячах кілометрів,

– зазначив Сергій Кислиця.

Не зважаючи на це, на думку Москви, Володимир Пашков достатньо "місцевий" для того, аби керувати бойовиками з Донбасу і щоб саме з ним Україна обговорювала майбутнє регіону.

"Не може виправдання чи обґрунтування, щоб хтось з Сибіру говорив українцям, що нам робити на нашій власній території. Печальний досвід Грузії і Молдови щодо прямого діалогу з маріонетками Кремля свідчить про те, що у кращому випадку це дорога в нікуди, а найімовірніше – дорога в пастку", – заявив заступник глави МЗС України.

Відстань між російським Іркутськом і українським Донецьком: дивіться карту

Хто такий Володимир Пашков?Володимир Пашков – колишній російський чиновник. На початку лютого Кремль призначив його так званим "в. о. голови уряду" донецьких бойовиків.



Втім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков одразу ж заявив, що Росія не має до цього жодного відношення. Мовляв, Кремль "не може" просто взяти і делегувати людей на окуповану частину України.