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      Не буде хтось з Сибіру розказувати нам, що робити: Кислиця про діалог з бойовиками

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      Кислиця в ООН розповів про "місцеве ополчення" Донбасу родом з Сибіру / ukraineun.org

      Виступаючи на Радбезі ООН представник України Сергій Кислиця підкреслив, що кожного разу, коли Росії нагадують про її обов'язки щодо Донбасу, вона каже, буцім Україна має домовлятися з бойовиками. Втім Кислиця звернув увагу на те, наскільки "місцевим населенням" є ватажки бойовиків.

      Зокрема, він виділив тимчасового керівника донецьких бойовиків Володимира Пашкова, якого призначили лише на початку лютого.

      Цікаво: "Хотят ли русские войны": Кислиця в ООН російською звернувся до росіян – відео

      Це громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського Тихоокеанського військово-морського училища і до нещодавна віцегубернатор Іркутської області Росії. Чи хочете знати, наскільки далекий Іркутськ від Донецька? Усього в 6 тисячах кілометрів,
      – зазначив Сергій Кислиця.

      Не зважаючи на це, на думку Москви, Володимир Пашков достатньо "місцевий" для того, аби керувати бойовиками з Донбасу і щоб саме з ним Україна обговорювала майбутнє регіону.

      "Не може виправдання чи обґрунтування, щоб хтось з Сибіру говорив українцям, що нам робити на нашій власній території. Печальний досвід Грузії і Молдови щодо прямого діалогу з маріонетками Кремля свідчить про те, що у кращому випадку це дорога в нікуди, а найімовірніше – дорога в пастку", – заявив заступник глави МЗС України.

      Відстань між російським Іркутськом і українським Донецьком: дивіться карту

      Хто такий Володимир Пашков?Володимир Пашков – колишній російський чиновник. На початку лютого Кремль призначив його так званим "в. о. голови уряду" донецьких бойовиків.

      Втім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков одразу ж заявив, що Росія не має до цього жодного відношення. Мовляв, Кремль "не може" просто взяти і делегувати людей на окуповану частину України.

      Понад 200 мін і постріли з танка, – штаб ООС уточнив дані про бої на Донбасі
      18 лютого
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: МЗС України Новини Росії Проросійські бойовики Війна на Донбасі Сергій Кислиця ООН Новини України Новини політики
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