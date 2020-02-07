Не буде цього зоопарку, – Гончарук заявив, що вирішив питання з зарплатами і преміями міністрів

Відтепер зарплати міністрів будуть прив’язані до середніх зарплат по Україні. Відтак, якість роботи уряду вливатиме на зарплату його представників.

Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів під час години запитань до уряду у стінах парламенту.

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Розставлю крапки над "і". Президент доручив представити, якими ми бачимо зарплати на публічній службі. Ми домовилися, щоб зарплата міністра буде прив’язана до середньої заробітної плати по країні. Це – справедливо. Тобто від якості роботи уряду вона й коливатиметься: зростатиме чи навпаки – падатиме,

– уточнив Гончарук.

Він також роз’яснив, як тепер урядовцям нараховуватимуть премії.

"Ми впорядкували питання з цими преміями. Не буде цього зоопарку – по 200 – 400%. Ми домовилися: премія може бути обмежена максимум одним окладом. Це умови, які ми погодили з президентом", – наголосив прем’єр.

Окремо Гончарук розповів і про премії державним підприємствам. Каже, Кабмін вже звернувся до їх наглядових рад з проханням утриматись від виплат найбільших премій.

Про що йдеться? Річ у тім, що у 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" погодила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів). Тоді ж і виплатили їх першу частину. Гроші отримали понад 40 працівників компанії, які зробили внесок у досягнення цього результату.



Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 8 мільйонів доларів, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – 6 мільйонів.

Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. Через штрафні санкції сума зросла, тож топменеджери, згідно з контрактом, отримають майже 29 мільйонів доларів.



Також обурила українців зарплата керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, який отримує у місяць близько двох мільйонів гривень.

"Щодо державних підприємств. Це – бізнес. Ми маємо розуміти – там працюють не чиновники, й ми маємо там конкурувати, в тому числі на ринку праці, з приватними підприємцями. Ми вже звернулися до наглядових рад таких підприємств з проханням утриматись від виплати найбільших таких премій, хочемо це впорядкувати. Це про існуючі контракти. А на майбутнє ми вже встановили ліміти та обмеження для компаній", – зауважив Гончарук.