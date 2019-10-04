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      Не буде жодної поправки, яку ми відхилимо, – Гетманцев про законопроєкт 1210

      212 Читать новость на русском
      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 5.ua

      За словами Гетманцева, голосування по законопроєкту №1210 у Верховній Раді може відбутися вже на цьому тижні.

      Скандальний податковий законопроєкт №1210 до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають "Экономические новости".

      "Законопроєкт №1210 не обговорюється в авральному режимі. Ми не поспішаємо з ним. Скільки ви збиралися б обговорювати? Рік, пів року? Ми діємо абсолютно в рамках регламенту. Ми внесли його в перших числах вересня, вчора (30 вересня) ми його рекомендували до першого читання. Верховна рада внесе його до порядку денного, проголосує в першому читанні, після чого у нас буде два тижні для поправок. А після цього – час для того, щоб працювати над поправками", – розповів Гетманцев.

      Голова комітету також повідомив, що підготовку до другого читання скорочувати не будуть. За його словами, голосування по законопроєкту у Верховній Раді може відбутися вже на цьому тижні.

      Вчора під час комітету я спеціально під стенограму сказав, що не буде жодної депутатської поправки, яку ми не розглянемо, яку ми відхилимо, не вникнувши в її суть. І це стосується не тільки депутатських поправок, це стосується і поправок бізнесу,
      – запевнив Гетманцев.

      Він повідомив, що робочі групи по законопроєкту вже зараз напрацьовують поправки до другого читання.

      "Дуже багато чого ми враховуємо. Правильно сказала вчора Ніна Южаніна, що приблизно на 60% законопроєкт буде переглянутий до другого читання. Я не знаю точно – на 60, 50 або 70, але ця цифра буде десь в цьому проміжку", – прогнозує нардеп.

      Нагадаємо, Данило Гетманцев також повідомив, що законопроєкт №1210 можуть внести пропозицію про підвищення ставки ренти на марганцеву руду з 5% до 6,25%. На думку металургів, наслідки змін в Податковий кодекс, які передбачені законопроєктом №1210, для економіки будуть порівнянні з кризою 2008 року.

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