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      "Не будемо з цим миритись": глава МЗС Чехії розповів про значення України та взаємини з Росією

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      Глава МЗС Чехії розповів про значення України та взаємини з Росією
      Глава МЗС Чехії розповів про значення України та взаємини з Росією / Фото з відкритих джерел

      Україна є важливим партнером для Чехії з огляду на європейську безпеку. Чехія не допустить агресивних дій щодо сусідів з боку Росії та переваги сили у міжнародних взаєминах.

      Країна має чітку позицію щодо подій на сході України та анексії Криму, заявив глава чеського МЗС країни Томаш Петржічек в інтерв’ю на головному каналі громадського телебачення.

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      "Чехія від початку конфлікту на сході України, від анексії Криму чітко заявила, що ці кроки з боку Росії не визнає, що вона хоче, щоб ситуація вирішувалась мирним шляхом, виконанням мінських угод", – пояснив він.

      За його словамиа, Чехія не миритиметься з тим, "що сила в міжнародних взаєминах стоїть вище за право". Петржічек також наголосив, що низка реформ в Україні уже реалізована, а їхнє продовження є важливим для будівництва успішної держави.

      Країна зробила деякі кроки, які провинні подолати корупцію, це «перші ластівки» на шляху зведення правової держави. Також у соціально-економічній галузі Україна намагається проводити реформи, які не тільки Україна, але й Європа хоче провести,
      – зазначив міністр.

      Глава чеського МЗС нагадав про те, що Україна є важливим економічним партнером для Чехії, бо "тут є низка можливостей для чеських підприємців, для чеських експортерів".

      Петржічек прокоментував також взаємини Чехії з Росією. Каже, що тут головне – конкретика і дотримання міжнародного права.

      "Що стосується відносин з Росією, Петржічек наголосив: «В інтересах Чехії мати коректні відносини з Росією. Але водночас ми не можемо допустити, що буде порушуватись міжнародне право, що Росія буде себе поводити агресивно щодо своїх сусідів і буде намагатись силою перекреслити встановлені повоєнні кордони, кордони, про які було домовлено після розпаду Радянського Союзу", – додав він.

      Чеський міністр закордонних справ Томаш Петричек не раз називає політику Кремля небезпечною. Однак жодних різких кроків у відповідь на агресію Росії в Україні в Чехії не роблять. Так, у Сенаті країни підтримують збереження чинних антиросійських санкцій. Однак їхнє посилення не розглядали через "неясність інтересів кожної зі сторін конфлікту".

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Чехія
      Джерело: 24 Канал
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