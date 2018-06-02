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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому

Хроніки неоголошеної війни 393 Читать новость на русском

2 червня 2014 року – останній день, коли в Луганську звучав гімн України. Прикордонники під звуки національного гімну дали 11-годинний бій супротивнику. Боєм керував Полковник Сергій Дайнеко.

Про події, які відбулися 4 роки тому він розповів у ексклюзивному інтерв’ю.

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– Це гібридна війна і такі були штурми. Вони обстрілюють з житлових будинків, прямо з вікон квартир, з яких вигнали місцевих мешканців. Ми фактично не бачили по кому ведемо вогонь у відповідь. Єдина була спроба пробити ворота у прикордонний загін сміттєвозом. Завдяки вмілим діям кулеметника ця спроба була припинена.

Коли почався, штурм, першим захопили управління СБУ. І стало зрозуміло, що все пов'язане з Україною буде силою схилятись до співпраці з терористами або знищено. Коли сепаратисти отримали зброю з СБУ, ми провели заходи, був засланий шпигун, який розкривав всі плани терористів.

– І 21 травня відбувся перший штурм прикордонного пункту Станиці Луганської. Тоді прийшли «парламентарі» і виставили ультиматум начальнику відділу. На роздуми дали 15 хвилин. Начальник доповів мені, а я вищому керівництву. Команд крім битися і захищатися, я не чув і не давав.

14 військових попросили відпустити їх. Це були цивільні люди, яких мобілізували як водіїв. Вони відмовилися вести бій. Був страх, що можна отримати кулю в спину. Тому я прийняв рішення, розповів кожному про кримінальну відповідальність, забрали зброю, виставили за межі військової частини та проінформували військову прокуратуру.

– Підрозділ на 85% складався з луганчан. І у нас були чудові стосунки. Ми довіряли одне одному. Солдат має більше впевненості для стрільби, коли бачить, що стріляє його командир. Тому я зібрав весь особовий склад і сказав, що нас будуть штурмувати, запитав, хто не готовий або не відчуває у собі сили, щоб вести бій – може йти, я його не тримаю. І хто не піде зараз – залишиться до кінця. І не пішов ніхто. Я вимагав, щоб вогонь вівся тільки в голову і тулуб, а не по кінцівкам. Якщо ми їх зустріли жорстко, то було б менше бажання штурмувати нас в подальшому.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Автор: Віталій Дейнега
Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Хроніки неоголошеної війни Операція Об'єднаних сил Відеоблоги Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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