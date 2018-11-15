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      Не бути васалами США: Макрон зробив нову різку заяву, чому Європі потрібна єдина армія

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Getty images

      Президент Франції Еммануель Макрон переконує, що європейським країнам необхідна єдина армія, щоб не залежати від допомоги США.

      Про це Макрон заявив в ефірі французького телеканалу.

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      Французький лідер наголосив, що США – хоч і є історичним союзником, але країни ЄС не повинні залежати від Вашингтона, зокрема, у питання безпеки.

      США – наш історичний союзник, і так буде і далі. Але бути союзником – це не означає бути васалом. Ми не повинні бути залежними від них,
      – заявив Макрон в ефірі загальнонаціонального телеканалу TF1.

      Президент Франції зауважив, що на сьогодні, коли у країн, які розташовані на периферії Європи, виникають труднощі в сфері безпеки, часто потрібна допомога саме США.

      "Я вірю в наш суверенітет і в суверенітет Європи", – заявив Еммануель Макрон.

      Він вчергове пояснив, що Європі потрібно бути незалежною у військовому плані, як в сфері боротьби з кіберзагрозами, так і на морі, в повітрі і у космосі.

      До слова, це вже не вперше президент Франції звертається із закликом створити єдину європейську армію. Раніше він заявив, що це щонайменше несправедливо, щоб "безпеку Європи забезпечували США".

      Теги: Новини США Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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