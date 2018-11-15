Не бути васалами США: Макрон зробив нову різку заяву, чому Європі потрібна єдина армія

Президент Франції Еммануель Макрон переконує, що європейським країнам необхідна єдина армія, щоб не залежати від допомоги США.

Про це Макрон заявив в ефірі французького телеканалу.

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Французький лідер наголосив, що США – хоч і є історичним союзником, але країни ЄС не повинні залежати від Вашингтона, зокрема, у питання безпеки.

США – наш історичний союзник, і так буде і далі. Але бути союзником – це не означає бути васалом. Ми не повинні бути залежними від них,

– заявив Макрон в ефірі загальнонаціонального телеканалу TF1.

Президент Франції зауважив, що на сьогодні, коли у країн, які розташовані на периферії Європи, виникають труднощі в сфері безпеки, часто потрібна допомога саме США.

"Я вірю в наш суверенітет і в суверенітет Європи", – заявив Еммануель Макрон.

Він вчергове пояснив, що Європі потрібно бути незалежною у військовому плані, як в сфері боротьби з кіберзагрозами, так і на морі, в повітрі і у космосі.

Je crois dans la souveraineté de la France, et dans la souveraineté européenne. pic.twitter.com/YS5app1AnA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 листопада 2018 р.

До слова, це вже не вперше президент Франції звертається із закликом створити єдину європейську армію. Раніше він заявив, що це щонайменше несправедливо, щоб "безпеку Європи забезпечували США".