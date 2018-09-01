Не чекали понеділка: більшість шкіл та вишів провели святкові лінійки

Більшість українських шкіл та вишів вирішили влаштувати День знань саме 1 вересня. Хоча Міністерство освіти віддало право навчальним закладам самим вирішувати, коли вони проводитимуть урочистості.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я радили взагалі не влаштовувати святкові шикування.

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Переважна більшість шкіл та вишів України таки провели лінійки у суботу, 1 вересня. У столичних гімназіях також вирішили не порушувати традиції.

Відверто кажучи, це, звісно, свято, але я важкенько вистояла все це. Мені здається, що це можна замінити на щось більш активне,

– сказала мама першокласника, телеведуча Сніжана Єгорова.

До слова, шкільні лінійки на 1 вересня з кожним роком втрачають популярність. Наприклад. у Львові їх уже скасували. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що насамперед такі заходи шкідливі для здоров'я.