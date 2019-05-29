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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Не чекають змін до закону: у "Самопомочі" формують відкриті списки на вибори

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      У "Самопомочі" сформували прозорий рейтинг кандидатів у народні депутати, навіть не чекаючи змін до закону. Вся процедура відбувалась відкрито і після її завершення кожен охочий зможе дізнатись за кого віддає свій голос. Як все відбувалось – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Освітяни та підприємці, спортсмени та військові, волонтери, активісти, лікарі – у Києві формували список кандидатів у народні депутати від "Самопомочі" шляхом голосування за участі молодих політиків, яких ще не бачили українці у великій грі.

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      "Представлені люди, які отримали перші номери у рейтингу в кожному регіоні. Ми поділили 25 областей України на макрорегіони, щоб від кожного макрорегіону був свій представник", – зазначив голова виконкому партії "Самопоміч" Олег Лаврик.

      Всього сформувалось п'ять макрорегіонів:

      1. Південь
      2. Північ 
      3. Захід 
      4. Схід
      5. Центр 

      садовий
      Андрій Садовий

      Кожен з регіональних лідерів коротко презентував свій депутатський план, після чого проходило голосування. Аби виборці знали, за кого віддаватимуть свій голос, формування списків команди відбувається відкрито.

      Так буде відбуватись селекція депутатів у майбутньому, як це сьогодні робить "Самопоміч". Відкрито, з почуттям гідності, з почуттям поваги і почуттям того, що ти важливий,
      – наголосив народний депутат від "Самопомочі" Олег Березюк. 

      Відтак, список "Самопомочі" на 80% складатиметься з нових для парламенту облич. Натомість, робота проходитиме не без досвідчених політичних діячів.

      Адже ми хочемо, щоб в нашій країні діти мали хорошу освіту, щоб всі українці добре жили. Це нормальне людське прагнення. Тому для цього "Самопоміч" звертається до українців, щоб вони довірили їм право бути знову в парламенті та представляти інтереси суспільства,
      – підсумував Андрій Садовий.

      Протягом місяця тривали праймеріз – попередні вибори кандидатів – по всій Україні. В такий спосіб "Самопоміч" визначала кращих з кращих в кожному регіоні країни.

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      Сформовані списки після завершення голосування політична сила одразу ж відкрито презентуватиме громадськості. 

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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