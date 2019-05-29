Не чекають змін до закону: у "Самопомочі" формують відкриті списки на вибори

У "Самопомочі" сформували прозорий рейтинг кандидатів у народні депутати, навіть не чекаючи змін до закону. Вся процедура відбувалась відкрито і після її завершення кожен охочий зможе дізнатись за кого віддає свій голос. Як все відбувалось – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Освітяни та підприємці, спортсмени та військові, волонтери, активісти, лікарі – у Києві формували список кандидатів у народні депутати від "Самопомочі" шляхом голосування за участі молодих політиків, яких ще не бачили українці у великій грі.

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"Представлені люди, які отримали перші номери у рейтингу в кожному регіоні. Ми поділили 25 областей України на макрорегіони, щоб від кожного макрорегіону був свій представник", – зазначив голова виконкому партії "Самопоміч" Олег Лаврик.

Всього сформувалось п'ять макрорегіонів:

Південь Північ Захід Схід Центр



Андрій Садовий

Кожен з регіональних лідерів коротко презентував свій депутатський план, після чого проходило голосування. Аби виборці знали, за кого віддаватимуть свій голос, формування списків команди відбувається відкрито.

Так буде відбуватись селекція депутатів у майбутньому, як це сьогодні робить "Самопоміч". Відкрито, з почуттям гідності, з почуттям поваги і почуттям того, що ти важливий,

– наголосив народний депутат від "Самопомочі" Олег Березюк.

Відтак, список "Самопомочі" на 80% складатиметься з нових для парламенту облич. Натомість, робота проходитиме не без досвідчених політичних діячів.

Адже ми хочемо, щоб в нашій країні діти мали хорошу освіту, щоб всі українці добре жили. Це нормальне людське прагнення. Тому для цього "Самопоміч" звертається до українців, щоб вони довірили їм право бути знову в парламенті та представляти інтереси суспільства,

– підсумував Андрій Садовий.

Протягом місяця тривали праймеріз – попередні вибори кандидатів – по всій Україні. В такий спосіб "Самопоміч" визначала кращих з кращих в кожному регіоні країни.

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Сформовані списки після завершення голосування політична сила одразу ж відкрито презентуватиме громадськості.