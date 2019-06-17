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      Не дарма я минулого разу кидав монетку у Сену, – Зеленський про зустріч з Макроном у Парижі

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      Володимир Зеленський та Еммануель Макрон на зустрічі 17 червня
      Володимир Зеленський та Еммануель Макрон на зустрічі 17 червня / Getty Images

      Володимир Зеленський провів перший двосторонній візит на посаді Президента України до Парижу, де обговорив важливі для нашої країни питання з президентом Франції Еммануелем Макроном.

      За словами Зеленського, вони провели теплу і конструктивну розмову.

      "Перш за все, хочу подякувати пану Макрону за запрошення. Я радий знову бути у Парижі, не дарма ж я минулого разу кинув монетку у річку Сену", – відповів Зеленський.

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      Після цього він запросив президента Франції до України.

      Дуже сподіваюся, що наступного разу ми продовжимо свій теплий діалог вже на українській землі. Я запрошую Вас до Києва у будь-який зручний час (для президента Макрона, – 24 канал). Це було б доброю нагодою закріпити всі наші домовленості,
      – сказав Зеленський.

      Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде і надалі співпрацювати з Францією та іншими партнерами нашої держави, аби гарантувати безпеку у Чорному та Азовському морях тощо.

      Натомість Еммануель Макрон на початку зустрічі ще раз привітав Зеленського з перемогою у президентських виборах та сказав: "Це велика честь, що Франція стала першою країною двостороннього візиту. Ми хочемо продовжувати такі дружні стосунки".

      Зазначимо, що це був перший офіційний візит президента України з президентом Франції Еммануелем Макроном. А 18 червня Зеленський повинен відвідати Берлін, де матиме зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

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      Теги: Новини України Еммануель Макрон Володимир Зеленський Новини Франції Новини політики
      Джерело: 24 канал
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