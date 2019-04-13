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      Не даймо нікому висміяти Україну, – глава УГКЦ звернувся до молоді щодо виборів президента

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      Глава УГКЦ Святослав закликав українську молодь до зрілої відповідальності під час голосування на виборах президента
      Глава УГКЦ Святослав закликав українську молодь до зрілої відповідальності під час голосування на виборах президента / УКУ

      Через участь у виборах президента українці виявляють національну і християнську зрілість. Тож глава Української греко-католицької церкви Святослав закликав українців до зрілої відповідальності та – не дати нікому висміяти Україну.

      У традиційному Посланні Святослава до молоді на Квітну неділю мовиться, що за даними соцопитувань, більшість молодих українців найважливішою цінністю свого життя вважають свободу. Але справжня свобода неможлива без відповідальності.

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      Історія спасіння показує, що дорога з рабства до свободи – це важкий і тривалий шлях, яким треба крокувати з дня у день, послідовно й витривало, наголосив голова УГКЦ.

      "На цьому шляху можливі помилки, але неприпустимо допускатися злочинної байдужості чи легковажності, якими ми самі, часто навіть не помічаючи цього, переходимо на бік нашого противника, самі добровільно повертаємося під його кормигу", – наголосив голова УГКЦ.

      Українці проявлятимуть свою національну і християнську зрілість через участь у виборах президента. Тож блаженніший Святослав закликав усіх до зрілої відповідальності.

      Тільки зріла особа здатна передбачити наслідки свого вибору та брати на себе особисту відповідальність за них. Не даймо нікому висміяти України, глумитися над кров’ю і стражданням нашого народу, який ціною власного життя виборює справжню свободу!,
      – закликав голова УГКЦ.

      Для того, щоб молоді українці краще і якомога свідоміше прийняли особисте й відповідальне рішення, блаженніший Святослав пригадав критерії, які свого часу висловив блаженніший Любомир.

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      Саме за цими критеріями, на думку голови УГКЦ, необхідно оцінювати претендентів на пости в органи державної влади:

      • професіоналізм,
      • порядність,
      • патріотизм.

      Тільки той, хто має всі три риси, може бути гідним нашої довіри,
      – наголошено в посланні.

      Коли другий тур виборів президента України? Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні.

      Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

      другий тур вибори президент України голосування статистика Зеленський Порошенко

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Святослав Шевчук УГКЦ Релігія
      Джерело: 24 канал
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