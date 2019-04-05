Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа

Я все понимаю. Петру Порошенко важно вытащить конкурента в поле реальной политики. Владимиру Зеленскому важно затащить оппонента в пространство шоу. Каждый хочет рубиться на своей площадке.

Где будет то самое "посередине", на котором они сойдутся – понятия не имею. Равно как и не знаю, сойдутся ли вообще.

У каждого штаба своя задача. У президентской команды – заставить Владимира Зеленского заговорить. У штаба Зеленского – навязать Порошенко свою повестку. Каждая команда стремится показать избирателю, кто тут альфа.

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Пара моментов

Правила проведения дебатов прописаны еще в 2014-м. Фабула проста: финансирует государство, проводит "Суспiльне". Дата тоже зафиксирована – последняя пятница перед днем голосования.

В прошлый раз ЦВК присылал жесткий регламент их проведения. Ведущий выполнял техническую роль и следил за таймингом. Эксперты не предусматривались. Если один кандидат отказывался приходить – его время автоматически переходило его визави. На монолог. В общем, скучновато. Надежда лишь на то, что в этот раз ЦВК отдаст структуру дебатов на откуп организаторам.

И все опять же упирается в бюджет. По закону, дебаты возможны либо за госсчет, либо за счет избирательных фондов. Никаких частных денег. Никаких донорских грантов. Бюджет этих выборов, насколько я помню, – $10,5 млн (бюллетени, зарплаты комиссиям и прочие расходы). Сколько там сейчас стоит аренда "Олимпийского" вкупе с техникой?

Вдобавок, идея со стадионом упирается в прописанную процедуру дебатов. И если уж "Олимпийский", то процедуру эту нужно успеть поменять до 19 апреля.

В конце концов, лично мне без разницы, для какой площадки печатать новую футболку.

P.S. Ну или еще вариант. Кандидаты могут назвать это все "не дебатами" и вообще отвязаться от прописанных процедур и от "Суспiльного".

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