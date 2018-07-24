Не до одягу: Іванка Трамп закриває власний бізнес
Старший радник Білого дому Іванка Трамп вирішила закрити власний бренд одягу.
Про це пише ВВС.
Причина закриття – бажання дочки президента США сфокусуватися на роботі у Вашингтоні. За слова Іванки, закриття компанії єдиним чесним виходом для її команди і партнерів.
Ще рік тому Іванка самоусунулась від ведення справ в компанії.
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Бренд Ivanka Trump був заснований в 2007 році. Спершу Іванка відкрила свою ювелірну лінію, потім стала випускати взуття, одяг і сонцезахисні окуляри.
Компанія позиціонувала свою продукцію як доступну за ціною одяг для молодих жінок, які приділяють багато уваги кар'єрному росту.
Джерело: 24 Канал
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