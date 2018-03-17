Не доларові депозити – експерт розповів, у що справді вигідно вкладати гроші

Те, що Нацбанком керуватиме Яків Смолій – це хороший знак для української економіки. Він буде послідовником роботи Валерії Гонтеравої, але й вона проводила правильну політику в НБУ.

В цьому переконує експерт Реанімаційного пакету реформ Тарас Козак в ефірі 24 Каналу.

Він запевнив, що пересічні українці не помічають позитивних змін в економіці, однак вони, безперечно, є. За його словами, курс долара по 8 гривень втримувався штучно і країна жила "на штучному диханні", це рано чи пізно закінчилось би катастрофою.

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"Коли ми вигнали Януковича, що економіка повернулася у звичне русло. А після того, як ми втратили Донбас і Крим, в країну почало надходити менше валюти, гривня ослабла. Але громадяни цього не розуміють", – додав експерт.

Він наголосив, що зараз курс долара хоч і коливається, однак загалом лишається стабільним.

Він також додав, що сьогодні вже не так вигідно вкладати гроші в доларові депозити, як у гривневі.

"Значно надійніше сьогодні вкладати кошти в гривневі депозити чи в облігації внутрішньодержавної позики – це цінні папери держави, які нині приносять 17% річних і не оподатковуються", – пояснив експерт.