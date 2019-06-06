Не домовилися: "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" підуть на вибори окремо

Партії "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" організували з'їзд на місцевому стадіоні у Конча-Заспі. На ньому були: одіозний Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич та Наталя Королевська. Проте, домовитися політики так і не змогли.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Група Рабіновича-Бойка-Медведчука (Опозиційна платформа – За життя", – 24 канал) не буде йти на вибори разом із групою Ахметова ("Опозиційний блок", – 24), оскільки останній був проти об'єднання. Це означає, що група Ахметова навіть не потрапляє цього разу в Раду. Натомість "Опозиційний блок – За життя" швидше за все може набрати 11% голосів. І таким чином стати однією з найбільших партій у парламенті.

Зазначимо, що "Опозиційна платформа – За життя" навіть презентували свого майбутнього прем’єр-міністра – ним став Юрій Бойко, який балотувався на пост президента України. При такому розкладі, кум Путіна Віктор Медведчук може претендувати на посаду віце-прем'єр-міністра.

Сам Юрій Бойко наголосив, що своєю партією збирається надати автономію Донбасу та скасувати деякі закони, які прийняли після Революції гідності.

Ми повернемо мир на Донбас, Україна виконає мінські угоди, Донбас отримає автономний статус у складі України,

– додав він.

Нагадаємо, "Опозиційна платформа – За життя" представила виборчий склад. Так, до списку партії увійшли Юрій Бойко – лідер фракції, Вадим Рабинович – українсько-ізраїльський бізнесмен та олігарх, лідер партії "За життя", Віктор Медведчук – лідер громадського руху "Український вибір" та кум російського президента Володимира Путіна, Наталія Королевська – народна депутатка України та Сергій Льовочкін – народний депутат України.