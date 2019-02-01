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      Не допомагає: вчені спростували користь сніданку для схуднення

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      Вчені спростували користь сніданку для схуднення
      Вчені спростували користь сніданку для схуднення / unsplash.com

      Міжнародна група вчених з'ясувала, що сніданок не допомагає скинути вагу, як вважалося раніше, а навпаки, сприяє його набору.

      Вони вивчили 13 досліджень, які провели у США, Великобританії та Японії в період з 1993 по 2016 рік, пише BMJ.

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      У дослідженні взяли участь 2 тисячі людей, їх поділили на дві групи.

      Як з'ясувалося, та частина випробовуваних, яка не пропускала ранкового прийому їжі, споживала щодня приблизно на 260 калорій більше, ніж інші учасники. А от вага першої групи була приблизно на 0,4 кілограма більше, ніж другої. Саме цей факт ставить під сумнів твердження про користь сніданку для схуднення.

      Вчені спростували користь сніданку для схуднення
      Вчені спростували користь сніданку для схуднення

      Дослідження показало, що немає ніяких доказів того, що включення сніданку у свій раціон допомагає запобігти збільшенню ваги або ожиріння.

      За словами вчених, багато висновків про користь сніданку були засновані лише на спостереженнях, тому не можна виключити, що схудненню сприяло, наприклад, ведення здорового способу життя або дієта, а не ранній прийом їжі.

      Наразі автори дослідження не закликають відмовитися від сніданків. Експерти збираються провести нові дослідження з використанням інших наукових методів і серйозно підтвердити або спростувати свою гіпотезу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здорове харчування Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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