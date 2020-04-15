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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      БЛОГ Ігор Гуменний
      Власник UBC Group, член ради директорів Спілки українських підприємців

      Не допустити еміграцію та зберегти робочі місця: як має діяти влада

      -
      Як перезапустити економіку України після зняття карантину? / Nelson Mullins Encompass

      Зрозуміло, що грошей в бюджеті немає, але уряд (держава) може прийняти два прості заходи з мінімальними витратами, які підтримають поточний бізнес, збережуть робочі місця і створять стимули для розвитку промислового виробництва.

      Две меры для Украины, чтобы перезапустить экономику, восстановить, создать новые рабочие места и предотвратить новую эмиграцию после открытия границ.

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      1) Для бизнеса пострадавшего от карантина перенести на полгод выплату тела кредита, с обязательной текущей оплатой процентов.Сделать "grace period" по текущим кредитам, в связи с кризисом.

      Запретить банкам повышать процентную ставку, требовать досрочного погашения долга в связи с нарушением финансовых ковенант. Согласовать эту процедуру с Нацбанком. Рефинансировать, при необходимости, банки под эти цели. Это не потребует особых финансовых расходов, но стабилизирует финансовое состояние, позволит бизнесу планировать и вести деятельность.

      Наша компания ведет бизнес во многих странах: от Чили до Шанхая. Нам автоматически такую меру предложили в Канаде, США, Чехии, Польше, Латвии и даже Мексике. Это стандартная мировая практика.

      Сделать это исключительно для бизнесов пострадавшего от карантина. Успешно функционирующие отрасли работают как работали.

      2) Доступ к капиталу.

      Проектное финансирование. Сделать его доступным в экономике Украины. Будущий рост экономики, создание новых рабочих мест возможны только через инвестиции.

      Для этих целей правительство, государство, должно стимулировать банки, лизинговые компании финансировать в рамках проектного финансирования покупку на внутреннем рынке или импорт основных средств (станков и оборудования). В рамках проектного финансирования упростить процедуры, дать рефинансирование банкам под такие проекты, применить механизмы госгарантии для этих целей.

      Упростить банковские регулирование и нормативы по залогам в рамках проектного финансирования. Для бизнеса готового инвестировать в основные фонды применить механизм госгарантий по проектному финансированию.

      В Украине сейчас невозможно взять кредит под залог оборудования, в которое инвестирует украинская компания. По сути украинский бизнес по предоплате покупает оборудование, ввозит его в Украину, ставит на баланс, вводит в эксплуатацию и при наличии положительного денежного потока может заложить это оборудование и получить под этот залог кредит (60–80% от стоимости оборудования).

      Украина – инвестиционный заповедник. Международные страховые компании типа Hermes и до кризиса выставляли страховые риски по 10–15%, на сделки с украинскими покупателями, тем более невозможно это сделать сейчас.

      Все это можно сделать через госбанки – Укрэксим, Приват, Укргазбанк – у них есть экспертиза и ресурсы. Нужно дать им рефинансирование, госгараними, поменять нормативы, дать возможность финансировать промышленные проекты.

      Автор: Ігор Гуменний
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України Бізнес Публікації Світова криза 2020 Робота Інвестиції 24
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