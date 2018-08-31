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У пологових ще немає "пакунків малюка": Мінсоцполітики назвав причину

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

З 1 вересня українські породілі повинні почати отримувати від держави "пакунок малюка"– разова допомога на кожного новонародженого.

Таке рішення уряд прийняв у травні. Новоспеченим батькам мають видавати набір речей першої необхідності.

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Це коробка-колиска, яка міститиме необхідні для малюка речі (пелюшки, підгузки, чоловічки, ковдри тощо). 

Проте, у пологових будинках Києва обіцяні "бебі-бокси" поки що медики не бачили. І чи будуть вони 1 вересня – невідомо.

На сьогоднішній день ми не отримали інформацію про "бебі-бокси". Ми ще чекаємо, можливо, нададуть,
– розповіла головна акушерка пологового будинку №3 Олена Белько.

У Мінсоцполітики пояснюють – все через те, що обласні адміністрації не встигли вчасно укласти угоди з Управлінням ООН з обслуговування проектів. Як наслідок, закуповувати товари для "бебі-боксів" будуть із запізненням. 

Нагадаємо, в Україні родинам з малюками виплачуватимуть компенсацію за послуги нянь. Нововведення запровадять уже з січня 2019 року.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Києва Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 канал
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