Не думаю, що в Україні буде спалах недовіри до мене чи влади загалом, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, в Україні не буде спалаху недовіри до нього особисто чи влади загалом.

Про це він заявив в ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на питання про виникнення безробіття в Україні через карантин, повідомляє 24 канал.

Важливо Виведуть війська, візьмемо кордон під контроль і тоді будуть вибори на Донбсі, – Зеленський

"Не думаю про те, що у нас буде спалах недовіри до мене чи влади в цілому. Я не думаю про рейтинги, чесно кажучи", – заявив президент.

На питання ведучого, чи не вважає Зеленський, що рейтинги мають відношення до довіри, президент відповів: "Обов’язково".

Якщо говорити відверто про довіру до лідера, то ми зараз бачимо, що довіра до мене достатньо висока – 55-56%,

– запевнив Зеленський.

За його словами, довіра до нього зараз набагато вища, ніж була після першого туру виборів.

Цікаво, що нещодавнє опитування свідчать про те, що разом зі зниженням рівня довіри до Володимира Зеленського електоральний рейтинг не впав, а виріс. Зараз він отримав би отримав би на 14 – 15% голосів більше, аніж у першому турі у 2019 році.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу