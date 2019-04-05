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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Не факт, що Зеленський провалить дебати, – журналіст Куликов

      720 Читать новость на русском
      Андрій Куликов
      Андрій Куликов / telekritika.ua

      Про те, що Володимир Зеленський може добре виступити на дебатах, адже має акторські здібності – в ефірі 24 каналу розповів журналіст, голова правління громадської організації "Громадське радіо" Андрій Куликов.

      Він сказав, що не згоден з твердженнями, мовляв, Зеленський може провалитися на дебатах, в якому б вигляді вони не відбувалися.

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      "Одне з міркувань (мені б не хотілося, щоб це розглядали як мінус Зеленському) – це те, що дебати мають короткі терміни (йдеться про час відповіді – 24 канал)", – зазначив журналіст.

      І завчити добре підготовлені відповіді або тези на якусь з тем – про Донбас чи МВФ – для досвідченого актора – не так складно,
      – підкреслив Куликов.

      Єдиний гострий момент може бути, коли кандидати обмінюються запитаннями. Адже невідомо, які будуть заготовки. Однак, на думку журналіста, обидва кандидати добре вміють імпровізувати. 

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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