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      Не гени: що впливає на довголіття

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      Не гени: що впливає на довголіття
      Не гени: що впливає на довголіття / singularityhub.com

      Генетики з двох американських компаній провели дослідження та встановили три фактори, що впливають на довготривалість життя та спростували вплив генів.

      Результати дослідження опублікували в журналі Genetics.

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      У новій роботі вчені розглянули родоводи понад 400 мільйонів чоловік. При цьому дослідники враховували тільки час життя кожної конкретної людини, місце його народження і сімейні зв'язки.

      Під час дослідження фахівці виявили незвичайну деталь: тривалість життя подружжя збігалася частіше, ніж тривалість життя рідних братів або сестер протилежної статі.

      Що впливає на довголіття
      Що впливає на довголіття

      Вчені виявили, що зовнішні обставини, що впливають на стиль життя, визначають його тривалість більше, ніж гени. Попередні дослідження стверджували, що гени впливають лише 15-30%, а нове дослідження зазначає, що цей плив знизився до 7%.

      Тож вчені підсумували, що на довголіття впливає навколишнє середовище та спосіб життя.

      Існує і третій фактор – асортативність шлюбів – тобто тоді, коли люди обирають один одного по фенотипу.

      Асортативність шлюбу грає роль у довголіття
      Асортативність шлюбу грає роль у довголіття

       
      Фенотип – що це?

      Це сукупність всіх ознак і властивостей індивіду на певному етапі його розвитку.

      Висновок вчених: на довголіття впливає навколишнє середовище, спосіб життя та асортативність шлюбу.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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