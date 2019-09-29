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      Не гірше, ніж у Ріо-де-Жанейро: вулицями Львова пройшов фестиваль "Золотий лев"

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      Клоуни на ходулях та скоморохи – ось так розпочався 30-й ювілейний фестиваль "Золотий лев". У ньому беруть участь театральні колективи з різних країн, а родзинкою є справжній карнавал на вулицях Львова. Святкування розпочалося у суботу, 28 вересня, як це було – розповімо далі.

      Сотні людей у різноманітних карнавальних костюмах збираються разом, щоб пройтися міськими вулицями. Аби розвеселити публіку, театрали беруться за особливу зброю – унікальний реквізит.

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      Карнавальна хода проходить вулицями міста, всі охочі спілкуються та фотографуються з її учасниками. Театральний фестиваль "Золотий лев" традиційно розпочався з карнавальної ходи.


      Театральний фестиваль "Золотий лев"

      Цьогоріч на ювілейний фестиваль з виставами до Львова приїхали не лише українські театрали, а також митці з Литви, Угорщини, Чехії, Польщі, Румунії та навіть Америки.

      Практично в усіх театрах кожен день відбуваються вистави. В Оперному, Заньковецької, Першому українському, Театрі Воскресіння, в театрі Леся Курбаса,
      – сказав директор фестивалю "Золотий лев" Ярослав Федоришин.

      Окрім театрів, вистави зіграють і на площах міста. Триватиме фестиваль до 6 жовтня. Тож, кожен охочий ще матиме час насолодити акторською грою.

      Вулицями Львова пройшов фестиваль "Золотий лев" / Фото: сайт 032.ua

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      Теги: Новини України Новини Львова Фестивалі
      Джерело: 24 канал
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