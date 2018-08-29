Не гірше, ніж у ЄС: українцям розповіли, де можна гідно заробити вдома

Зараз в Україні представники ІТ-сектора, лікарі і навіть таксисти мають можливість отримувати такі ж зарплати, як заробітчани в Європейському союзі.

Крім того, аналогічне вікно можливостей з'являється і в інших сферах діяльності, тому людям не варто поспішати виїжджати на роботу за кордон, заявив президент благодійної організації "Карітас Україна" Андрій Васькович в ефірі "5 каналу", передає "Обозреватель".

У свою чергу, директор департаменту монетарної політики і економічного аналізу Національного банку України Сергій Ніколайчук переконаний, що найближчим часом додаткові перспективи для працевлаштування громадян дасть активний розвиток малого і середнього бізнесу.

Розвиток малого та середнього бізнесу в будь-якій країні – це дуже важливий елемент економічного зростання і потенціалу економіки. Так само я думаю, що в Україні цей сектор ще має дуже значний потенціал для подальшого зростання,

– підкреслив він.

Що стосується вищезгаданого сектору інформаційних технологій, то він вже зараз є одним із драйверів української економіки, адже в 2017 році приніс $3,6 млрд експорту. А це – третя позиція після традиційних для України агросектора і металургії.

На думку експертів, саме ІТ-шники можуть стати прикладом для інших спеціальностей. Адже їх успіх буде спонукати людей залишатися працювати в Україні. І подібні прецеденти вже є. Так, таксист Анатолій Семак розповідає, що мав 10-річний досвід роботи за кордоном, однак зараз в рідній країні йому вдається заробляти не менше, ніж далеко від дому і родини.

"Працюючи в таксі, людина може заробляти 30 тисяч грн, працюючи 12-13 годин на добу, подібно, як люди працюють за кордоном. Живу в 200 кілометрах (від Києва – Ред.), місто Лубни. Я приїхав сюди, і я тут заробляю гроші. Я розумію, що є можливість. В Україні можна заробляти, якщо до цього прагнути, цього хотіти", – сказав чоловік.

Крім того, ще одним плюсом на користь роботи в Україні експерти називають більш дешеве проживання: зараз у багатьох галузях українські роботодавці вже пропонують заробітки не гірші, ніж в Європі, а ціни на товари і послуги при цьому у нас в рази менші. Все це разом із фактором близькості рідних і дому, на їхню думку, свідчить про те, що хвиля трудової міграції поступово буде згасати.