Не головна проблема суспільства, – у Зеленського відзначились черговою заявою про мову

Питання української мови не є головною проблемою українського суспільства зараз. Проте захищати державну мову і розвивати її все ж потрібно.

Так на запитання Ірини Геращенко про позицію партії "Слуга народу" і свою власну щодо мовної політики відповів лідер політсили Дмитро Разумков. Про це він висловився в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Я вважаю, що мовне питання – це важливо, але якщо говорити про популяризацію мови, то слід було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні вона використовувалась ширше. Але попередники пішли "методом батога", – зазначив Разумков.

Водночас, на запитання Геращенко про те, чому він розмовляє російською, Разумков відповів, що не хоче лукавити і часто використовує цю мову у побуті.

Моя позиція була озвучена багато разів: поки в нас є окуповані території й анексований Крим, я під час ефірів використовуватиму російську мову, щоб ніхто не забажав приходити і мене захищати. В мене все непогано, як у людини, яка розмовляє російською,

– наголосив політик.

Також він додав: позиція президента і партії щодо цього питання є давно відомою – єдиною державною мовою залишається українська.