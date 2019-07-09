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      Не головна проблема суспільства, – у Зеленського відзначились черговою заявою про мову

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / 24 канал

      Питання української мови не є головною проблемою українського суспільства зараз. Проте захищати державну мову і розвивати її все ж потрібно.

      Так на запитання Ірини Геращенко про позицію партії "Слуга народу" і свою власну щодо мовної політики відповів лідер політсили Дмитро Разумков. Про це він висловився в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

      Читайте також: Голова партії "Слуга народу" Разумков пояснив, чому розмовляє російською

      "Я вважаю, що мовне питання – це важливо, але якщо говорити про популяризацію мови, то слід було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні вона використовувалась ширше. Але попередники пішли "методом батога", – зазначив Разумков.

      Водночас, на запитання Геращенко про те, чому він розмовляє російською, Разумков відповів, що не хоче лукавити і часто використовує цю мову у побуті.

      Моя позиція була озвучена багато разів: поки в нас є окуповані території й анексований Крим, я під час ефірів використовуватиму російську мову, щоб ніхто не забажав приходити і мене захищати. В мене все непогано, як у людини, яка розмовляє російською,
      – наголосив політик.

      Також він додав: позиція президента і партії щодо цього питання є давно відомою – єдиною державною мовою залишається українська.

      Які ще заяви робили у Зеленського щодо мови: 
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      Теги: Новини України Новини політики
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