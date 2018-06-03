Не гратимуть у фіналі Золотої Євроліги-2018: українські волейболістки програли Болгарії

Жіноча збірна України з волейболу втратила шанс вийти до фіналу чотирьох Золотої Євроліги. Українські волейболістки програли Болгарії.

Про це повідомляє XSport.

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Українки втратили шанс вийти у фінал чотирьох. Жіноча збірна України з волейболу вдруге поступилася Болгарії в Золотій Євролізі. Після виїзної поразки 1:3, українські дівчата на домашньому майданчику склали зброю вже у трьох партіях.

У першій частині гри українки навіть двадцяти очок не набрали, поступившись 18:25. В наступних двох партіях жовто-сині програли вже з менш розгромним рахунком – 20:25 та 22:25. У підсумку після п'яти матчів в активі збірної України 6 очок. І за тур до завершення українські волейболістки вже фінішували третіми. В заключному ж поєдинку українки приймуть команду Азербайджану 6 червня.