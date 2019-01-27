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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Не гречкою єдиною: про нові способи незаконної агітації та підкупу виборців

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      Спортивний інвентар, цукерки, медичні послуги і безкоштовні газети – такими і не тільки дарунками кандидати в президенти України активно намагаються сподобатися електорату. Попри те, що усе це – незаконно і за такі порушення передбачено кримінальну відповідальність.

      Майже місяць тому стартувала передвиборча кампанія. За цей час ЦВК зареєструвало вже 20 кандидатів, готових потягатися за пост президента. Випадків роздачі гречки поки не фіксували, але кандидати задобрюють та маніпулюють виборцями в усі доступні способи. 

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      Одещина. В Одесі в офіційних наметах кандидата Юлії Тимошенко роздають газету, де вказані рейтинги, які називають саме "Леді Ю" беззаперечним лідером. При цьому деталей – наприклад, скільки людей взяли участь в опитуванні – не розповідають, хоч за законом мали би.

      Тимошенко
      "Беззаперечний" лідер – і жодних інших варіантів: так вважають автори газети

      А Одещиною курсують медичні автомобілі – це президентський проект "Мобільна поліклініка". Через кардіолога, офтальмолога і діагностику Петро Порошенко планує достукатися до сердець двадцяти тисяч електорату.

      Клініка
      "Програма президента України" – щоб усі знали, кому завдячують здоров'ям

      Тернопільщина. Прізвище, інформацію про сім'ю та адресу потрібно вказати, щоб отримувати безкоштовну газету від Олега Ляшка. Таким чином Ляшко через газету збирає персональні дані та політичні вподобання. 

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      Чернігівщина. До слова, ці два кандидати – Ляшко і Тимошенко – розпочали агітацію ще перед святами, ба навіть в освітніх закладах, де це суворо забороняється. Зокрема, Юлія Тимошенко роздавала цукерки в дитячих садках, а Олег Ляшко – вдався до переодягань у Діда Мороза.

      Ляшко
      Олег Ляшко перевдягнувся у Діда Мороза і пішов у дитячий садок – до дітей

      Житомирщина. На спорт і здоров'я зробив ставку Петро Порошенко. Зворушлива історія: начебто чинний президент проїжджав повз селище на Житомирщині й побачив, як хлопці грають в хокей саморобними ключками з палиць. Побачене так розчулило гаранта, що той подарував нові, а до них і шоломи. Такі коштують три тисячі гривень. Інформацію про вчинок Порошенко, звісно, опублікував у соціальних мережах.

      Житомир
      Щасливі хлопці з Житомирщини вдячно салютують президенту за новісінькі шоломи

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      Як діяти, якщо ви помітили спробу підкупу виборця? Гречкосійство – типова для виборів технологія, але з ним можна боротися: для цього потрібно звернутися у поліцію. За порушення закону винні можуть отримати покарання – обмеження волі до трьох років. Можуть – і повинні. До того ж, і кандидати, які підкуповують, і виборці, які піддаються на підкуп.

      Вибори
      Як відбуватимуться вибори в Україні

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Юлія Тимошенко Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Одеси Тернопіль Новини Чернігова Новини Житомира Петро Порошенко Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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