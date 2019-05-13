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      Не хочуть тиснути: ЄС не планує відповідати Путіну на російські паспорти для Донбасу

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      ЄС не планує санкцій через роздачу паспортів на Донбасі
      ЄС не планує санкцій через роздачу паспортів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії через рішення Володимира Путіна роздавати російські паспорти на Донбасі. Там наразі сподіваються на пошук діалогу.

      ЄС про рішення російського президента Володимира Путіна знає, але"тиснути на Москву не планує", заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Росія планує наступ на Україну: Наєв розповів про загрозливі напрямки

      24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.

      Зараз ми більше прихильні до пошуку діалогу, а не до тиску, як це робить сама Російська Федерація,
      – розповів про наміри ЄС чеський міністр.

      Схожу позицію мають і інші міністри закордонних справ держав-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі для відзначення 10-ї річниці Східного партнерств

      Зокрема, це підтвердив румунський міністр Теодор Мелешкану. Він запевнив журналістів, що нові санкції проти РФ не потрібні також українцям.

      "Це створить проблеми самій Україні", – заявив він, проте не уточнив, у чому він бачить ці проблеми.

      Зазначимо, частина держав-членів ЄС налаштована на різку відповідь. Зокрема, на цьому наголошує глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс. Він називає дії Путіна "тихою анексією" та закликає Євросоюз відреагуати рішуче. 

      Як реагує Україна на паспорти Росії?Новообраний президент Володимир Зеленський у відповідь на наміри Путіна заявив, що мовою загроз з Україною говорити не варто. Він наголосив, що "Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон".

      Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Росія досі зберігає "агресивні наміри" щодо України.

      Про загрозу від Кремля попереджає і міністр оборони України Степан Полторак. Він розповів, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому існує загроза повномасштабного наступу. Окрім того, країна-агресор розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму, що точно "не веде до миру".

      blog_ava
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      Теги: Санкції Євросоюз Новини Росії Російські паспорти на Донбасі Новини України Новини політики
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