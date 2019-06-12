Не ходити з оголеним торсом і не вішати "замки кохання": у Римі ввели нові правила для туристів

Влада столиці Італії – Риму вирішила ввести нові правила поведінки для туристів. Нові закони охоплюють різні сфери: починаючи від публічного перекусу до питної води з фонтанів.

"Рим вітає відвідувачів і завжди буде вітати, але це не означає терпіти погане поводження і шкоду, заподіяну нашому місту", – сказала мер Риму Вірджинія Раггі, передає The Independent.

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Інформацію про такі заборони повинні оприлюднити в іноземних посольствах, аби громадяни могли ознайомитися з новими правилами при відвідуванні міста.

Нові правила для туристів у Римі:

• Заборонено чоловікам ходити по вулиці з оголеним торсом.

• Не можна вішати "любовні замки" на поручнях мостів.

• В питних фонтанчиках заборонено торкатися губами до води – можна тільки набирати воду в пляшки.

• Не можна переодягатися в римських центуріонів у туристичних точках і брати гроші за фотографії.

• Заборонена реклама квитків, які дають привілей потрапити без черги в найбільші пам'ятки міста – музеї Ватикану і Колізей.

• У фонтанах не можна купатися.

• Не можна їсти в публічних містах, бо вона може забруднити деякі пам'ятки.

• Заборонено пересуватися Іспанськими сходами з валізою на коліщатках або коляскою.

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Зазначимо, що деякі порушення передбачають лише догану і попередження від місцевих поліцейських, але інші можуть призвести до штрафу у сумі до 450 євро або заборони на подільне перебування в районі.