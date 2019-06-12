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      Не ходити з оголеним торсом і не вішати "замки кохання": у Римі ввели нові правила для туристів

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      У Римі ввели нові правила для туристів
      У Римі ввели нові правила для туристів / http://travelermap.ru

      Влада столиці Італії – Риму вирішила ввести нові правила поведінки для туристів. Нові закони охоплюють різні сфери: починаючи від публічного перекусу до питної води з фонтанів.

      "Рим вітає відвідувачів і завжди буде вітати, але це не означає терпіти погане поводження і шкоду, заподіяну нашому місту", – сказала мер Риму Вірджинія Раггі, передає The Independent.

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      Інформацію про такі заборони повинні оприлюднити в іноземних посольствах, аби громадяни могли ознайомитися з новими правилами при відвідуванні міста. 

      Нові правила для туристів у Римі:

      • Заборонено чоловікам ходити по вулиці з оголеним торсом.

      • Не можна вішати "любовні замки" на поручнях мостів.

      • В питних фонтанчиках заборонено торкатися губами до води – можна тільки набирати воду в пляшки. 

      • Не можна переодягатися в римських центуріонів у туристичних точках і брати гроші за фотографії.

      • Заборонена реклама квитків, які дають привілей потрапити без черги в найбільші пам'ятки міста – музеї Ватикану і Колізей.

      • У фонтанах не можна купатися.

      • Не можна їсти в публічних містах, бо вона може забруднити деякі пам'ятки.

      • Заборонено пересуватися Іспанськими сходами з валізою на коліщатках або коляскою. 

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      Зазначимо, що деякі порушення передбачають лише догану і попередження від місцевих поліцейських, але інші можуть призвести до штрафу у сумі до 450 євро або заборони на подільне перебування в районі. 

      blog_ava
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      Теги: Новини LifeStyle Відпочинок Подорожі Штрафи
      Джерело: 24 канал
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