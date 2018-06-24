"Не хотів стріляти в жінку з дитиною": стали відомі деталі жахливого вбивства сім'ї у Харкові

"Не хотів стріляти в жінку з дитиною": стали відомі деталі жахливого вбивства сім'ї у Харкові922 Читать новость на русском
Наразі сталі відомі деякі деталі жахливого вбивства сімейного подружжя у Харкові, яке сталося у неділю вранці, 24 червня. Чоловік із автомата розстріляв сімейну пару – 40-річного чоловіка і його цивільну дружину, а також поранив їхню 13-річну доньку.
Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з місця події у прямому ефірі.
Читайте також: Маму порізали за те, що захищала 10-річну дитину, – Садовий розповів деталі нападу на ромів
Нагадаємо, що моторошна трагедія сталася у Харкові на вулиці Академіка Павлова, зловмисника вже затримали.
За словами кореспондентки, поранена дівчинка наразі перебуває в лікарні в стані середньої важкості, вона має два вогнепальні поранення. Відомо, що одна куля пройшла наскрізь через плече, а інша потрапила в ногу.
За неофіційною інформацією, між загиблим і зловмисником за декілька днів до цього стався конфлікт, саме тому чоловік прийшов помститися. Також повідомили, що зловмисник спочатку навіть сплутав під’їзди, і лише з другого разу знайшов потрібну квартиру.
Варто додати, що після затримання, вбивця зізнався, що насправді не хотів стріляти в жінку і її доньку. Наразі криміналісти продовжують працювати на місці вбивства.
Також кореспондентка зазначила, що з неофіційних джерел відомо, що поранена дівчинка, перед тим як втратити свідомість, сама назвала вбивцю, якого пізніше затримали працівники патрульної поліції Харкова.
Вибір редакції
-
У "суді" окупованого Криму розглянуть умовно-дострокове звільнення Балухасьогодні, 17:30
-
Курсанти влаштували видовищний флешмоб на підримку українських військових на Донбасі: фотосьогодні, 16:31
-
Проросійські бойовики забили на сполох через призначення нового очільника Донеччини Куцясьогодні, 15:12