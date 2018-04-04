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Не хвилюйся, ми там якось "зарішаємо", – журналіст Шалайський про Холодницького та Ситника

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Олекса Шалайський
Олекса Шалайський / zbruc.eu

Журналіст-розслідувач Олекса Шалайський зазначив, що причиною корупції серед високопоставлених прокурорів могло стати їхнє уявлення про себе як про серйозних політичних гравців, які скористались всенародним схваленням НАБУ та САП.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Одна з великих проблем є в тому, що і Ситник, і Холодницький, не знаю, хто більше, за роки любові народу до САП та НАБУ почали відчувати себе серйозними гравцями та політичними фігурами", – прокоментував Шалайський.

На його думку, високопоставлені особи почали користуватись народним схваленням та відчули свої важелі впливу.

"Давайте врятуємо Україну в Одесі. Мовляв, ти там не хвилюйся, ми там якось зарішаємо. Що це НАБУ займається цією незадекларованою машиною Корчак? Що немає крупніших злочинів? Це теж правда, але і Корчак злочин зробила", – додав журналіст.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Теги: Новини політики НАБУ НАЗК САП Артем Ситник Назар Холодницький
Джерело: 24 Канал
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