"Не хвилюйтеся, містере Анатолій": з'явилося друге відео з анексією Буковини

У мережі з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків.

Нагадаємо, у першому відео йдеться про те, що Румунія через три роки може окупувати Чернівецьку та частину Одеської області з метою захисту своїх громадян. А приводом для цього стане широкомасштабна війна Росії проти України.

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Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що проведе нараду з керівництвом МЗС та представниками силових структур щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році. Також він заявив, що через ролик розпочнеться розслідування за фактом зазіхання на територіальну цілісність України.

У другому відео у відповідь Анатолію Матіосу мовиться: "не хвилюйтесь, містер Анатолій, Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну".

Дивіться друге відео про окупацію Румунією української частини Буковини:

Однак, хто стоїть за створенням відео – поки невідомо. Офіційний Бухарест ситуацію поки що не коментує, як власне й українське МЗС. А заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що до створення ролика причетні росіяни.