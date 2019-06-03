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      "Не хвилюйтеся, містере Анатолій": з'явилося друге відео з анексією Буковини

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      З'явилося друге відео з анексією Буковини
      З'явилося друге відео з анексією Буковини / Колаж 24 каналу

      У мережі з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків.

      Нагадаємо, у першому відео йдеться про те, що Румунія через три роки може окупувати Чернівецьку та частину Одеської області з метою захисту своїх громадян. А приводом для цього стане широкомасштабна війна Росії проти України.

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      Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що проведе нараду з керівництвом МЗС та представниками силових структур щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році. Також він заявив, що через ролик розпочнеться розслідування за фактом зазіхання на територіальну цілісність України.

      У другому відео у відповідь Анатолію Матіосу мовиться: "не хвилюйтесь, містер Анатолій, Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну".

      Дивіться друге відео про окупацію Румунією української частини Буковини:

      Однак, хто стоїть за створенням відео – поки невідомо. Офіційний Бухарест ситуацію поки що не коментує, як власне й українське МЗС. А заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що до створення ролика причетні росіяни. 

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      Теги: Новини України Україна – Росія Румунія Війна на Донбасі Анатолій Матіос Новини Одеси Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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