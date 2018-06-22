Не Hyperloop'ом єдиним: Омелян переконуватиме Ілона Маска побудувати в Україні Gigafactory
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян планує переконати американську компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.
Про це повідомило агенство Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву міністра на презентації транспортної стратегії до 2030 року.
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Ми віримо, що нам вдасться переконати найбільшого у світі виробника електрокарів – компанію тесла – створити свою Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні,
– заявив міністр.
Зазначається, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливий лише шляхом залучення в країну світових компаній.
Володимир Омелян вважає, що такі компанії, як Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla та Ryanair, повинні залишатися в Україні.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував проект побудови в Україні тестової платформи для вакуумного поїзда Hyperloop та подальше його впровадження.