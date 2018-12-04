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      Не каву: які напої краще пити зранку

      954 Читать новость на русском
      Які напої краще пити зранку
      Які напої краще пити зранку / emedi.gr

      У ранкові години після сніданку потрібно звернути увагу на деякі напої, які покращать здоров’я.

      Усім відомо про каву, яка бадьорить після пробудження, пише Ukrhealth.

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      Та вживання цього напою може призвести до перепадів тиску, прискореного серцебиття, звикання до кофеїну.

      1. Цикорій

      Цей напій не містить кофеїну, натомість цикорій багатий на вітамін В, який зміцнює нервову систему.

      Цикорій
      Цикорій

      2. Чай з імбиру

      Це справжній енергетичний напій зранку. Він покращує кровообіг, зміцнює імунітет. Чай з імбиру добре впливає на людину, підвищує її працездатність.

      3. Свіжий гранатовий сік

      Цей напій добре впливає на працездатність людини. У ньому міститься велика кількість фосфору, магнію, калію та кальцію.

      via GIPHY

      4. Чай з жасмином

      Такий чай надає сили, відновлює запаси енергії, підвищує працездатність головного мозку.

      5. Тепла вода з лимоном

      Таке поєднання допоможе прискорити обмін речовин і підсилити імунний захист.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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