Не КНДР: глава Пентагону назвав країни, які несуть головну загрозу для США

Очільник оборонного відомства США Джеймс Меттіс назвав пріоритети, над якими слід працювати Сполученим Штатам у військовій царині. Ними є протистояння зростаючому впливу Росії та Китаю.

Про це йдеться в статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Як зазначив міністр оборони США Джеймс Меттіс, Сполучені Штати зіткнулися зі "зростаючими загрозами від ревізіоністських намірів, що походять від Китаю і Росії". Саме тому Америка потребує нової стратегії оборони, яка б зумовила "термінові зміни" у збройних силах, що дозволять їй "відновити бойову готовність".

Подібної точки зору дотримується також й заступник помічника міністра оборони зі стратегії та розвитку Ельдрідж Колбі. "Департаменту необхідно зосередитися на Росії і КНР", – каже Колбі.

Руйнування нашої військової переваги є проблемою,

– переконаний він.

Колбі також додає, що подібна стратегія жодним чином не зменшує акцент США на тероризмі, який він назвав "дуже серйозною загрозою".

Вмотивовуючи означені вище військові пріоритети, Колбі вказав на те, що Росія намагається "нахабно" змінити існуючі кордони, і послався на захоплення Криму Росією і триваюче вторгнення в Україну.

Тим часом Китай, додав Колбі, працює над розширенням своєї військової присутності в Південно-Китайському морі. Ця країна захоплює невеликі острови і рифи, часто перетворюючи їх на радар або злітно-посадкову смугу. А відтак Сполучені Штати, резюмував Колбі, повинні зосередитися на "примусі та залякуванні" обох цих держав.

Крім того, як зазначається в публікації Deutsche Welle, в Пентагоні дійшли висновків, що "Китай і Росія хочуть сформувати світ, відповідний до їхньої авторитарної моделі, домінуючи над економічними, дипломатичними рішеннями та рішеннями відносно безпеки інших країн".

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