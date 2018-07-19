На кого підписатися в Instagram: топ hair-стилістів зірок

За розкішним виглядом зірок стоїть ціла команда стилістів та візажистів. Пропонуємо познайомитися з майстрами, які створюють неймовірні зачіски знаменитостям.

Джен Аткін

Клієнти: Белла Хадід, Розі Хантінгтон-Уайтлі, сімейство Кардашян-Дженнер, Кріссі Тейге

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Джен має велику армію прихильників в Instagram – майже 2,5 мільйона фоловерів, а також вона розвиває свій бренд продуктів з догляду за волоссям OUAI, пише Marie Claire.

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) 27 Чер 2018 р. о 9:46 PDT

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) 7 Лип 2018 р. о 10:10 PDT

Джастін Мар'ян

Клієнти: Ешлі Грем, Ешлі Тісдейл, Олівія Калп, Хлоя Кардашян, Керрі Вашингтон

Джастін також працює редактором сайті Mane Addicts, а також амбасадор бренду TRESemmé. Його сторінка надихає творити справді неймовірні зачіски.

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@justinemarjan) 19 Чер 2018 р. о 7:55 PDT

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@justinemarjan) 8 Чер 2018 р. о 2:50 PDT

Крістін Есс

Клієнти: Люсі Хейл, Лорен Конрад, Дженна Деван, Лілі Рейнхарт

Есс справвжній професіонал своєї справи і також випускає продукцію з догляду за волоссям Kristin Ess.

Допис, поширений KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) 12 Бер 2018 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) 22 Чер 2018 р. о 10:13 PDT

Анх До Тран

Клієнти: Коко Роша, Ешлі Тісдейл, Гвінет Пелтроу, Розі Хантінгтон-Уайтлі

Впізнаваний стиль Анх До Трана – це особлива текстура зачіски.

Допис, поширений Anh Co Tran (@anhcotran) 16 Лип 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений Anh Co Tran (@anhcotran) 1 Лип 2018 р. о 2:17 PDT

Кім Кімбл

Клієнти: Нікі Мінаж Мінді Калінга, Бейонсе, Наомі Харріс

Нікі Мінаж постійна клієнтки Кім і навіть знялася з нею для журналу Elle. Вона також знайома американським глядачам по шоу L.A. Hair на каналі WE TV.

Допис, поширений Kim Kimble (@kimblehaircare) 13 Чер 2018 р. о 10:46 PDT

Допис, поширений Kim Kimble (@kimblehaircare) 30 Тра 2018 р. о 9:01 PDT

Ніккі Нелмс

Клієнти: Зої Кравіц, Жанель Моне, Соланж Ноулз, Ашанті

Саме Нелмс створила іконічні зачіски Соланж Ноулз для її третього альбому «A Seat at the Table».

Марк Таундсенд

Клієнти: Елізабет Бенкс, Брайс Даллас Ховард, Галь Гадот, Елісон Брі, сестри Олсен

Ідеальна хвиляста укладка сестер Олсен – це справа рук талановитого Марка.

Допис, поширений Mark Townsend (@marktownsend1) 4 Чер 2018 р. о 3:32 PDT