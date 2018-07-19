14:56
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

На кого підписатися в Instagram: топ hair-стилістів зірок

118
З якими стилістами працюють зірки
З якими стилістами працюють зірки / Фото з Іnstagram

За розкішним виглядом зірок стоїть ціла команда стилістів та візажистів. Пропонуємо познайомитися з майстрами, які створюють неймовірні зачіски знаменитостям.

Джен Аткін

Клієнти: Белла Хадід, Розі Хантінгтон-Уайтлі, сімейство Кардашян-Дженнер, Кріссі Тейге

Читайте також: Перукар Бейонсе назвав секрети догляду за волоссям

Джен має велику армію прихильників в Instagram – майже 2,5 мільйона фоловерів, а також вона розвиває свій бренд продуктів з догляду за волоссям OUAI, пише Marie Claire.

Джастін Мар'ян

Клієнти: Ешлі Грем, Ешлі Тісдейл, Олівія Калп, Хлоя Кардашян, Керрі Вашингтон

Джастін також працює редактором сайті Mane Addicts, а також амбасадор бренду TRESemmé. Його сторінка надихає творити справді неймовірні зачіски.

Крістін Есс

Клієнти: Люсі Хейл, Лорен Конрад, Дженна Деван, Лілі Рейнхарт

Есс справвжній професіонал своєї справи і також випускає продукцію з догляду за волоссям Kristin Ess.

Анх До Тран

Клієнти: Коко Роша, Ешлі Тісдейл, Гвінет Пелтроу, Розі Хантінгтон-Уайтлі

Впізнаваний стиль Анх До Трана – це особлива текстура зачіски.

 

Допис, поширений Anh Co Tran (@anhcotran)

Кім Кімбл

Клієнти: Нікі Мінаж Мінді Калінга, Бейонсе, Наомі Харріс

Нікі Мінаж постійна клієнтки Кім і навіть знялася з нею для журналу Elle. Вона також знайома американським глядачам по шоу L.A. Hair на каналі WE TV.

Ніккі Нелмс

Клієнти: Зої Кравіц, Жанель Моне, Соланж Ноулз, Ашанті

Саме Нелмс створила іконічні зачіски Соланж Ноулз для її третього альбому «A Seat at the Table».

Марк Таундсенд

Клієнти: Елізабет Бенкс, Брайс Даллас Ховард, Галь Гадот, Елісон Брі, сестри Олсен

Ідеальна хвиляста укладка сестер Олсен – це справа рук талановитого Марка.

 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
сьогодні, 14:00 Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
Сергій Фурса 166
История про то, как бабло опять победило добро
сьогодні, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 1148
Як швидко приготувати смачну їжу
сьогодні, 12:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
На пляжах окупованого Криму виникла серйозна проблема: промовисті відео
сьогодні, 12:52 На пляжах окупованого Криму виникла серйозна проблема: промовисті відео
907
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентували офіційно: характеристики і фото
сьогодні, 11:19 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентували офіційно: характеристики і фото
996
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук