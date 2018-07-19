На кого підписатися в Instagram: топ hair-стилістів зірок
За розкішним виглядом зірок стоїть ціла команда стилістів та візажистів. Пропонуємо познайомитися з майстрами, які створюють неймовірні зачіски знаменитостям.
Джен Аткін
Клієнти: Белла Хадід, Розі Хантінгтон-Уайтлі, сімейство Кардашян-Дженнер, Кріссі Тейге
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Джен має велику армію прихильників в Instagram – майже 2,5 мільйона фоловерів, а також вона розвиває свій бренд продуктів з догляду за волоссям OUAI, пише Marie Claire.
Джастін Мар'ян
Клієнти: Ешлі Грем, Ешлі Тісдейл, Олівія Калп, Хлоя Кардашян, Керрі Вашингтон
Джастін також працює редактором сайті Mane Addicts, а також амбасадор бренду TRESemmé. Його сторінка надихає творити справді неймовірні зачіски.
Крістін Есс
Клієнти: Люсі Хейл, Лорен Конрад, Дженна Деван, Лілі Рейнхарт
Есс справвжній професіонал своєї справи і також випускає продукцію з догляду за волоссям Kristin Ess.
Анх До Тран
Клієнти: Коко Роша, Ешлі Тісдейл, Гвінет Пелтроу, Розі Хантінгтон-Уайтлі
Впізнаваний стиль Анх До Трана – це особлива текстура зачіски.
Кім Кімбл
Клієнти: Нікі Мінаж Мінді Калінга, Бейонсе, Наомі Харріс
Нікі Мінаж постійна клієнтки Кім і навіть знялася з нею для журналу Elle. Вона також знайома американським глядачам по шоу L.A. Hair на каналі WE TV.
Ніккі Нелмс
Клієнти: Зої Кравіц, Жанель Моне, Соланж Ноулз, Ашанті
Саме Нелмс створила іконічні зачіски Соланж Ноулз для її третього альбому «A Seat at the Table».
Марк Таундсенд
Клієнти: Елізабет Бенкс, Брайс Даллас Ховард, Галь Гадот, Елісон Брі, сестри Олсен
Ідеальна хвиляста укладка сестер Олсен – це справа рук талановитого Марка.