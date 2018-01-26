Не кором єдиним: назвали хвороби, які чатують на українців
02:54, сьогодні 463 Читать новость на русском
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає тривожним рівень охоплення вакцинації українців від інфекцій.
Про це урядовець написала у своєму блозі для УП.
Говорячи про спалах епідемії кору в Україні вона зазначила, що це не єдина хвороба, від якої українцям потрібен колективний імунний щит.
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За словами Супрун, на 1 грудня вакцинацією проти поліомієліту було охоплено менше 50% дітей до року, проти кашлюку, дифтерії та правця – також менше 50%, по БЦЖ трохи краще – 75%, гепатит Б – 50%.
Ці вакцини в регіонах є! Ми не маємо чекати спалахів інших хвороб, аби захистити себе та своїх рідних,
– додала міністр.
Джерело: 24 Канал
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