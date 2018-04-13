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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Не лише куріння і алкоголь: звички, небезпечні для здоров'я

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7 шкідливих звичок, небезпечні для здоров'я
7 шкідливих звичок, небезпечні для здоров'я / maximum.fm

Перелік шкідливих звичок не закінчується на курінні чи вживанні алкоголю. Існує чимало безневинних на перший погляд дій, які можуть нанести чималу шкоду вашому здоров'ю.

Про це повідомляє Мenslife.

Одна з шкідливих звичок – систематично гризти нігті, у більшості випадків це реакція на стресові ситуації і переживання.

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Окрім того, після цього на шкірі навколо нігтя з'являються запалені задирки, може порушуватись цілісність нігтя та навіть може стати причиною занесення грибків та інфекцій. Ну і звісно – погіршується стан зубної емалі.

Ще одна небезпечна звичка – видавлювати вугрі. Після такого процесу на шкірі можуть з'явитися запалення, залишитися сліди та шрами.

Не варто їсти під час перегляду телевізора чи стрічки у соцмережах – увага буде розсіяною, а рецептори не зможуть запам'ятати відчуття від їжі, що загрожує переїданням,
– зазначають медики.

Також шкідливою звичкою, на думку лікарів, є читання в туалеті чи гра на смартфоні – це може спричинити геморой.

Колупаються в носі – така схильність може перетворитися в нав'язливу ідею і стати причиною неврозу чи носової кровотечі. Також від таких дій порушується цілісність слизової оболонки – вона може стати більш вразливою до вірусів і бактерій.

Чимало людей люблять хрустіти пальцями, але не варто цього робити – підвищується ризик появи хвороб суглобів.

Пізно лягати спати, а саме після 12 години ночі – такі люди схильні до захворювань серця, судин та розвитку цукрового діабету.

Тож якщо у вас є хоча б одна з цих звичок – краще позбутися їх якомога швидше.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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