Не лише куріння і алкоголь: звички, небезпечні для здоров'я

Перелік шкідливих звичок не закінчується на курінні чи вживанні алкоголю. Існує чимало безневинних на перший погляд дій, які можуть нанести чималу шкоду вашому здоров'ю.

Про це повідомляє Мenslife.

Одна з шкідливих звичок – систематично гризти нігті, у більшості випадків це реакція на стресові ситуації і переживання.

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Окрім того, після цього на шкірі навколо нігтя з'являються запалені задирки, може порушуватись цілісність нігтя та навіть може стати причиною занесення грибків та інфекцій. Ну і звісно – погіршується стан зубної емалі.

Ще одна небезпечна звичка – видавлювати вугрі. Після такого процесу на шкірі можуть з'явитися запалення, залишитися сліди та шрами.

Не варто їсти під час перегляду телевізора чи стрічки у соцмережах – увага буде розсіяною, а рецептори не зможуть запам'ятати відчуття від їжі, що загрожує переїданням,

– зазначають медики.

Також шкідливою звичкою, на думку лікарів, є читання в туалеті чи гра на смартфоні – це може спричинити геморой.

Колупаються в носі – така схильність може перетворитися в нав'язливу ідею і стати причиною неврозу чи носової кровотечі. Також від таких дій порушується цілісність слизової оболонки – вона може стати більш вразливою до вірусів і бактерій.

Чимало людей люблять хрустіти пальцями, але не варто цього робити – підвищується ризик появи хвороб суглобів.

Пізно лягати спати, а саме після 12 години ночі – такі люди схильні до захворювань серця, судин та розвитку цукрового діабету.

Тож якщо у вас є хоча б одна з цих звичок – краще позбутися їх якомога швидше.