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Не лише Hyperloop: ще одне дітище Ілона Маска може з'явитися в Україні

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Жителі Тернополя просять Маска побудувати тут Gigafactory
Жителі Тернополя просять Маска побудувати тут Gigafactory / Соцмережі

Жителі Тернополя звернулися до одного із найбільших винахідників сьогодення Ілона Маска з проханням відати йому будівлю місцевої текстильної фабрики "Текстерно" або ж виділити земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва літій-іонних акумуляторів Gigafactory.

Відповідна петиція за авторства Романа Кульчицього з’явилася в Єдиній електронній системі для подачі місцевих петицій і вже зібрала 312 підписів з 300 необхідних. Тепер її влада Тернополя має розглянути упродовж 30 днів.

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На думку автора документу, будівництво Gigafactory в Тернополі одразу може вирішити кілька проблем у місті – зокрема, це створить нові робочі місця, зробить регіон економічно та туристично привабливим, бюджет міста отримає великі доходи, популярність міста та України у світі зросте в рази, а також сприятиме розвитку транспортної інфраструктура: дороги, залізниця, аеропорт.

Про будівництво Gigafactory 2 в Європі Ілон Маск заявив ще наприкінці 2016 року. З того часу він кілька разів звертався до цієї теми та, за останніми його заявами, зараз вже планується щонайменше п'ять таких заводів. Щоправда, де саме та терміни будівництва Маск поки не оприлюднив.

Найімовірніше, Gigafactory 2 з’явиться у Німеччині, оскільки в листопада 2016 року, оголошуючи про придбання німецького виробника промислових роботів Grohmann Engineering, у Tesla говорили про намір інвестувати значні кошти в цю країну.

Поки ж єдиний Gigafactory функціонує у Неваді (США) та є спільним підприємством з Panasonic. Він розпочав випуск акумуляторів (для дому та електромобілів) на початку 2017 року, але вихід підприємства на повну потужність планують здійснити до 2020 року.

До слова, на сайті "Текстерно" зазначається, що фабрика – єдиний в Україні виробник бавовняних тканин з повним технологічним циклом переробки бавовни-волокна. Виробничий комплекс підприємства займає площу в 220 тисяч квадратних метрів і складається з трьох фабрики: прядильної, ткацької та обробної.

Нагадаємо, 22 лютого очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop, яку розробив Ілон Маск. 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Новини України Ілон Маск Техно Тернопіль
Джерело: 24 канал
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