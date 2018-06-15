Не лише Кейт Мосс: відомий дизайнер публічно образив Селену Гомес

Знаменитий дизайнер та засновник модного будинку Dolce & Gabbana – Стефано Габбана, розкритикував зовнішність та стиль американської співачки Селени Гомес на одній із Instagram-сторінок.

Лише кілька днів тому Габбана не стримався і образив стиль легендарної модель Кейт Мосс, як взявся оцінювати та ображати 25-річну виконавицю Селену Гомес. На сторінці в Instagram The Catwalk Italia, який публікує світські наряди зірок, Стефано назвав співачку "потворною".

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"È proprio brutta!!!" ("Вона така потвора!!!"), – підписав фото відомий кутюр’є під колажем фотографій Селени, де потрібно було обрати одну з найкрасивіших суконь артистки.



Коментар Стефано Габбани

Користувачі після цього коментаря розділились на два табори: одні закликали бойкотувати одяг бренду Dolce & Gabbana, а інші підтримали Габбану і зійшлись з ним на думці, що Селена Гомес схожа на померанського шпіца.