Не лише м'якоть фруктів: фітотерапевт сповістила, як отримати максимум користі від ядер

Літо – пора справжнього вітамінного різноманіття. Це і абрикоси, і персики, і яблука, і груші, і сливи. Однак корисними є не лише усі ці фрукти, а і їхні кісточки.

Про це розповіла фітотерапевт, лікар-натуропат Олена Світко, передає ресурс "Сегодня".

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"Насолодившись помаранчевою соковитою м'якоттю абрикосів, не викидайте кісточки. Розбийте їх, ядерця проваріть 30 хвилин у воді, потім відокремте від коричневої шкірки. Опісля підсушіть їх у духовці та посипте за бажання цукровою пудрою – смачний десерт є готовим!" – підкреслює фахівець.

За її словами, завдяки вмісту вітаміну В17 абрикосові ядра маю потужні протионкологічні властивості, а також допомагають вилікувати бронхіт, коклюш і очищають організм від паразитів.

"Безпечна доза для дорослого – 50 грамів у день, для дітей – 25 грамів, і цієї норми варто дотримуватися неухильно, оскільки в абрикосових кісточках міститься синильна кислота, через яку можуть сильно постраждати не лише тканини кишечника, та й весь організм", – наголошує фітотерапевт.

Крім того, як зауважила вона, корисним є і яблучне насіння.

"Крихітні зернятка всередині яблук – багате джерело йоду, тому ваша щитовидна залоза скаже вам "дякую", якщо будете регулярно їх розжовувати. Багато не треба: як і в абрикосових кісточках, в яблучних зернах є синильна кислота. Досить 7 штучок у день. Але їжте так, щоб навколоплідні тверді стулки не ковтати, так як вони не розжовуються та є важкими для перетравлення, а ось саме насіння слід ретельно розжовувати", – констатує лікар-натуропат.

Водночас вона додає, що такий перекус є корисним і для серцево-судинної системи, тому що є багатим на калій, а відвар з яблучних очисток – відмінний засіб під час кашлю.

"Горіхові перегородки – ще одне багате джерело йоду. Також вони мають протимікробні, антибактеріальні, протипухлинні властивості. Звичайно, їх, як яблучне насіння, не пожуєш – ці природні ліки зазвичай застосовуються як настоянка", – зазначає Олена Світко.

На її переконання, аби вилікувати мастопатію, перегородки 30 горіхів слід помістити у непрозорий посуд, долити до них 150 мілілітрів горілки та настоювати 10 діб, а коли засіб буде готовим, варто 15 крапель такої настоянки розвести у воді та приймати щодня протягом двох місяців

А ось під час захворювань щитовидки радить вона на 200 грамів перегородок взяти 500 мілілітрів горілки та настоювати 2 тижні, а потім приймати тричі на добу по 30 крапель.

До слова, окрім вищевикладеного, корисними також є кісточки винограду, калини, гранату та оливкові.

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