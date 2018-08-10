08:19
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поперси для Путіна. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не лише м'якоть фруктів: фітотерапевт сповістила, як отримати максимум користі від ядер

354 Читать новость на русском
Ядра фруктів: для чого вони є корисними та як отримати з них максимум
Ядра фруктів: для чого вони є корисними та як отримати з них максимум / Соцмережі

Літо – пора справжнього вітамінного різноманіття. Це і абрикоси, і персики, і яблука, і груші, і сливи. Однак корисними є не лише усі ці фрукти, а і їхні кісточки.

Про це розповіла фітотерапевт, лікар-натуропат Олена Світко, передає ресурс "Сегодня".

Читайте також: Які фрукти корисно їсти з кісточками: перелік

"Насолодившись помаранчевою соковитою м'якоттю абрикосів, не викидайте кісточки. Розбийте їх, ядерця проваріть 30 хвилин у воді, потім відокремте від коричневої шкірки. Опісля підсушіть їх у духовці та посипте за бажання цукровою пудрою – смачний десерт є готовим!" – підкреслює фахівець.

За її словами, завдяки вмісту вітаміну В17 абрикосові ядра маю потужні протионкологічні властивості, а також допомагають вилікувати бронхіт, коклюш і очищають організм від паразитів.

"Безпечна доза для дорослого – 50 грамів у день, для дітей – 25 грамів, і цієї норми варто дотримуватися неухильно, оскільки в абрикосових кісточках міститься синильна кислота, через яку можуть сильно постраждати не лише тканини кишечника, та й весь організм", – наголошує фітотерапевт.

Крім того, як зауважила вона, корисним є і яблучне насіння.

"Крихітні зернятка всередині яблук – багате джерело йоду, тому ваша щитовидна залоза скаже вам "дякую", якщо будете регулярно їх розжовувати. Багато не треба: як і в абрикосових кісточках, в яблучних зернах є синильна кислота. Досить 7 штучок у день. Але їжте так, щоб навколоплідні тверді стулки не ковтати, так як вони не розжовуються та є важкими для перетравлення, а ось саме насіння слід ретельно розжовувати", – констатує лікар-натуропат.

Водночас вона додає, що такий перекус  є корисним і для серцево-судинної системи, тому що є багатим на калій, а відвар з яблучних очисток – відмінний засіб під час кашлю.

Користь, кісточки, насіння, фрукти, харчування

"Горіхові перегородки – ще одне багате джерело йоду.  Також вони мають протимікробні, антибактеріальні, протипухлинні властивості. Звичайно, їх, як яблучне насіння, не пожуєш – ці природні ліки зазвичай застосовуються як настоянка", – зазначає Олена Світко.

На її переконання, аби вилікувати мастопатію, перегородки 30 горіхів слід помістити у непрозорий посуд, долити до них 150 мілілітрів горілки та настоювати 10 діб, а коли засіб буде готовим, варто 15 крапель такої настоянки розвести у воді та приймати щодня протягом двох місяців

А ось під час захворювань щитовидки радить вона на 200 грамів перегородок взяти 500 мілілітрів горілки та настоювати 2 тижні, а потім приймати тричі на добу по 30 крапель.

До слова, окрім вищевикладеного, корисними також є кісточки винограду, калини, гранату та оливкові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове харчування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук