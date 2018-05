Не лише Нетта: хто ще від Ізраїлю перемагав на Євробаченні

Рівно 20 років тому Ізраїль востаннє перемагав на Євробаченні. У 1998 році у англійському Бірмінгемі всім підірвала мізки своєю подачею та голосом співачка-трансгендер Дана Інтернешнел, а її пісня Diva у підсумку стала безсмертним хітом. Щоправда, окрім неї та цьогорічної тріумфаторки Нетти, Ізраїль перемагав на Євробаченні ще двічі, і сталося це на двох конкурсах поспіль.

Уперше Ізраїль взяв участь на Євробаченні в 1973 році. Тоді конкурс відбувався у Люксембурзі, а цю країну представляв співак Іланіт з піснею Ey Sham. У підсумку цей виконавець отримав 97 балів і посів підсумкове 4 місце.

Читайте також: Україна на Євробаченні: які місця посідала наша країна на конкурсі – інфографіка

На перший тріумф Ізраїль чекав не довго, оскільки вже 1978 році у французькому Парижі Ізхар Коен і гурт The Alphabeta зі 157 балами здобули перемогу, а допомогла їм у цьому пісня – A-Ba-Ni-Bi.

Переможний виступ Ізхара Коена та The Alphabeta з піснею A-Ba-Ni-Bi на Євробаченні 1978: відео

Вдруге на Євробаченні Ізраїль посів першу сходинку вже за рік – у 1979 році на домашньому конкурсі, який пройшов у Єрусалимі, всіх вразили Галі Атарі & Milk and Honey, які виконали композицію Hallelujah і отримали зрештою 125 балів.

Переможний виступ Галі Атарі & Milk and Honey з піснею Hallelujah на Євробаченні 1979: відео

У 1980 році Євробачення знову мало відбуватися у Ізраїлі, а представляти його повинен був гурт The Brothers & the Sisters з піснею Pizmon Chozer, але оскільки Європейська мовна спілка запланувала конкурс у день, коли в Ізраїлі згадують всіх загиблих у війнах, то ця країна відмовилась взагалі від участі. Також проводити Євробачення 1980 не захотіли Іспанія (друге місце у 1979-му) та Великобританія, проте зголосилися Нідерланди, і у результаті форум пройшов у Гаазі.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай: біографія співачки, яка підкорила всю Європу

На наступну перемогу на Євробаченні Ізраїлю довелося чекати трохи менше, ніж 20 років – у 1998-му у Бірмінгемі тріумфувала вищезазначена Дана Інтернешнл.

Переможний виступ Dana International з піснею Diva на Євробаченні 1998: відео

Зауважимо, тоді мало хто здогадувався, що музикантка насправді народилася хлопчиком – Яроном Коеном. Вперше ім’я Дана з’явилося на музичному небосхилі за 10 років до тріумфу на Євробаченні – у 1988 році з ініціативи відомого ізраїльського діджея та продюсера Офера Ніссіма він спародіював пісню Вітні Х'юстон My Name Is Not Susan, яка незабаром стала дуже популярною. Наступна ж композиція співака Dana International вже зуміла пробитися до американських чартів і про неї дізналися за межами Ізраїлю. А в 1993 році Ярон відправився до Англії, де йому зробили операцію з корекції статі. Далі він змінив ім’я на жіноче Шарон, і так у світі з’явилася Шарон Коен, що виступає під сценічним псевдонімом Dana International.

І знову минуло 20 років, коли Ізраїль вчетверте переміг на Євробаченні. Цього разу усіх у себе закохала Нетта Барзілай, або просто Нетта, з піснею Toy.

Читайте також: Як Нетта відреагувала на свою перемогу на Євробаченні-2018: емоційне відео

Переможний виступ Нетти з піснею Toy на Євробаченні 2018: відео

Додамо, що окрім вікторій, Ізраїль на Євробаченні ще двічі піднімався на другі сходинки (1982 рік - Avi Toledano з піснею Hora отримав 100 балів і 1983 рік – Офра Хаза з композицією Khay здобула 136 пунктів). Також ще одного разу представники цієї близькосхідної країни займали третє місце – в 1991 році Duo Datz зачарував всіх своєю Kan (139 балів).