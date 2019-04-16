Не лише Нотр-Дам: на Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа

Увечері 15 квітня горів не лише Собор Паризької Богоматерів у Франції. Зокрема, подібний інцидент трапився і на Храмовій горі в Єрусалимі. Тут вогонь спалахнув на охоронному пункті.

Що саме стало причиною пожежі наразі невідомо, пишуть ізраїльські ЗМІ.

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Співробітникам служби пожежної охорони все ж вдалося нейтралізувати загоряння. У підсумку ніхто не постраждав.

Триває розслідування обставин виникнення пожежі.

Тим часом, у мережі опублікували відео інциденту.

حريق داخل المسجد الأقصى !

النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL — منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 15 April 2019

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 April 2019

Що відомо про Храмову гору в Єрусалимі? Це обнесена високими стінами площа, яка розташовується зі східного боку Старого міста Єрусалиму. Її вважають найбільш священним місцем для іудаїзму та третім за святістю для ісламу. На території Храмової гори розташовувався перший, а потім і другий єрусалимський храм. Тут же, згідно з єврейською традицією, в майбутньому буде стояти третій храм. Наразі на території Храмової гори розташовуються мусульманські культові споруди – мечеті Аль-Акса та Купол Скелі.

Набагато масштабніша пожежа увечері 15 квітня сталася у Соборі Паризької Богоматері. Відомо, що займання сталося через реставраційні роботи, проте точної причини поки не назвали. У підсумку вогонь зруйнував верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Станом на ранок 16 квітня, пожежу вдалося ліквідувати.